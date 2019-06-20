«Пошалить с утра»: Нюша внезапно предстала перед подписчиками в БДСМ-наряде

Не так давно певица Нюша кардинально сменила имидж. Несмотря на ряд появившихся в микроблоге звезды откровенных кадров, фолловеры не ожидали, что молодая мама решится примерить... БДСМ-белье.

Нюша

После рождения дочери певица Нюша решилась на кардинальные изменения в жизни — как касаемо своей музыкальной карьеры, так и имиджа.

Из-за этого в последнее время на странице звезды в Инстаграме появляется все больше откровенных фото.

На подобных снимках молодая мама демонстрирует подтянутую фигуру, а также... свой необычный бельевой гардероб.

20 июня певица опубликовала фото, на котором она позирует в бюстгальтере и поясе-шортах, сильно напоминающем предмет из атрибутики любителей БДСМ.



«Позднее утро — это, конечно, редкость, даже роскошь в моей жизни. Но, я думаю, стоит иногда себя побаловать. А как вы можете пошалить с утра?» — подписала соблазнительный кадр Нюша.



Пользователей Сети приятно удивило фото певицы. Многие заметили, что она стала выглядеть даже лучше, чем перед родами. «Это вообще законно, быть такой шикарной?», «Богиня! Не перестаешь удивлять», «Мы обожглись от того, какая ты горячая», — прокомментировали снимок фолловеры Нюши.