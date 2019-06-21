Первая жена Брэдли Купера назвала его «превосходным манипулятором»

Еще до расставания Брэдли Купера с Ириной Шейк на полках книжных магазинов появилась автобиография единственной законной жены актера Дженнифер Экспозито. В ней женщина раскрыла всю правду о сложном характере своего бывшего возлюбленного.

Дженнифер Экспозито и Брэдли Купер

В середине 2000-х, до череды жарких романов со знаменитыми актрисами и моделями, Брэдли Купер был женат на звезде сериала «Морская полиция. Спецотдел», итальянке Дженнифер Экспозито.

Брак пары продлился весьма недолго — они поженились в декабре 2006-го, а через несколько месяцев перестали жить вместе.

Не так давно Экспозито выпустила свою автобиографию. По словам Дженнифер, приведенным в книге, за небольшой период семейной жизни с Брэдли она успела сильно разочароваться в нем.

В биографии актриса не назвала имя своего экс-избранника, но, судя по описанным временным рамкам, речь идет именно о Купере.

Дженнифер описывает бывшего мужа как человека «имеющего скрытую и очень подлую сторону», цитирует портал The Mirror.

«Он был забавным, хитрым, самоуверенным, надменным мужчиной и превосходным манипулятором», — пишет о знаменитости женщина.



1 2 3 ... 10 Бывшая жена Брэдли Купера Дженнифер Экспозито выпустила свою автобиографию

Экспозито призналась, что считала свои отношения с Купером весьма нездоровыми, но при этом продолжала пытаться сохранить брак. Впрочем, весной 2007-го актер неожиданно заявил, что уходит от жены. «Это было резко, грубо и очень черство, но я знала, что он способен сделать именно так», — резюмирует актриса.