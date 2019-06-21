Первая жена Брэдли Купера назвала его «превосходным манипулятором»

В середине 2000-х, до череды жарких романов со знаменитыми актрисами и моделями, Брэдли Купер был женат на звезде сериала «Морская полиция. Спецотдел», итальянке Дженнифер Экспозито.
Не так давно Экспозито выпустила свою автобиографию. По словам Дженнифер, приведенным в книге, за небольшой период семейной жизни с Брэдли она успела сильно разочароваться в нем.
В биографии актриса не назвала имя своего экс-избранника, но, судя по описанным временным рамкам, речь идет именно о Купере.
«Он был забавным, хитрым, самоуверенным, надменным мужчиной и превосходным манипулятором», — пишет о знаменитости женщина.
Экспозито призналась, что считала свои отношения с Купером весьма нездоровыми, но при этом продолжала пытаться сохранить брак. Впрочем, весной 2007-го актер неожиданно заявил, что уходит от жены. «Это было резко, грубо и очень черство, но я знала, что он способен сделать именно так», — резюмирует актриса.