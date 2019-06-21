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Первая жена Брэдли Купера назвала его «превосходным манипулятором»

Еще до расставания Брэдли Купера с Ириной Шейк на полках книжных магазинов появилась автобиография единственной законной жены актера Дженнифер Экспозито. В ней женщина раскрыла всю правду о сложном характере своего бывшего возлюбленного.
Брэдли Купер
Дженнифер Экспозито и Брэдли Купер

В середине 2000-х, до череды жарких романов со знаменитыми актрисами и моделями, Брэдли Купер был женат на звезде сериала «Морская полиция. Спецотдел», итальянке Дженнифер Экспозито. 

Брак пары продлился весьма недолго — они поженились в декабре 2006-го, а через несколько месяцев перестали жить вместе. 

Не так давно Экспозито выпустила свою автобиографию. По словам Дженнифер, приведенным в книге, за небольшой период семейной жизни с Брэдли она успела сильно разочароваться в нем. 

 
 

В биографии актриса не назвала имя своего экс-избранника, но, судя по описанным временным рамкам, речь идет именно о Купере.

Дженнифер описывает бывшего мужа как человека «имеющего скрытую и очень подлую сторону», цитирует портал The Mirror. 

«Он был забавным, хитрым, самоуверенным, надменным мужчиной и превосходным манипулятором», — пишет о знаменитости женщина.

  • Брэдли Купер
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    Бывшая жена Брэдли Купера Дженнифер Экспозито выпустила свою автобиографию
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Экспозито призналась, что считала свои отношения с Купером весьма нездоровыми, но при этом продолжала пытаться сохранить брак. Впрочем, весной 2007-го актер неожиданно заявил, что уходит от жены. «Это было резко, грубо и очень черство, но я знала, что он способен сделать именно так», — резюмирует актриса. 

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21 июня 2019
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
Теги

Брэдли Купер, Ирина Шейк, Леди Гага

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2 комментария Добавить комментарий
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  • О, уже и бывшая подтянулась? Пиар-компания набирает силу )

  • On это и сделал с шейк...плюс забрал ребенка.Но иногда от позволяет ей видеться с ребенком в парке или на детской площадке..для имиджа.

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