Поклонники Натальи Водяновой не оценили ее образ с «общипанными» перьями на шортах

За прошедшие два дня в Париже прошло не одно модное событие. Помимо шоу в память о Карле Легерфельде, 21 июня состоялся показ коллекции Berluti сезона весна-лето 2020. Среди знаменитых ценителей моды в Люксембургском саду присутствовала и Наталья Водянова.
Модель появилась в костюме красивого бирюзового оттенка. Пиджак с мужского плеча, широкие шорты с перьями — комплект получился довольно экстравагантным. Водянова поспешила показаться своим фолловерам, не все оценили аутфит.
«Обожаю ваш эльфийский стиль», «Какая-то несуразица!», «Как это круто: торжество одного цвета и буйство акцентов», «Странно и смело», — оставили фолловеры совершенно разные комментарии. А что скажете вы?