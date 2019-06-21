Поклонники Натальи Водяновой не оценили ее образ с «общипанными» перьями на шортах

21 июня в Париже состоялась презентация весенне-летней коллекции бренда Berluti. Оценить новинки пришла и 37-летняя Наталья Водянова. Знаменитость появилась в наряде модного дома, однако фолловеры не смогли единогласно оценить образ модели.

Наталья Водянова

За прошедшие два дня в Париже прошло не одно модное событие. Помимо шоу в память о Карле Легерфельде, 21 июня состоялся показ коллекции Berluti сезона весна-лето 2020. Среди знаменитых ценителей моды в Люксембургском саду присутствовала и Наталья Водянова.

Наталья Водянова посетила презентацию новой весенне-летней линии Berluti

Модель появилась в костюме красивого бирюзового оттенка. Пиджак с мужского плеча, широкие шорты с перьями — комплект получился довольно экстравагантным. Водянова поспешила показаться своим фолловерам, не все оценили аутфит.



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«Обожаю ваш эльфийский стиль», «Какая-то несуразица!», «Как это круто: торжество одного цвета и буйство акцентов», «Странно и смело», — оставили фолловеры совершенно разные комментарии. А что скажете вы?