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Поклонники Натальи Водяновой не оценили ее образ с «общипанными» перьями на шортах

21 июня в Париже состоялась презентация весенне-летней коллекции бренда Berluti. Оценить новинки пришла и 37-летняя Наталья Водянова. Знаменитость появилась в наряде модного дома, однако фолловеры не смогли единогласно оценить образ модели. 
Наталья Водянова
Наталья Водянова

За прошедшие два дня в Париже прошло не одно модное событие. Помимо шоу в память о Карле Легерфельде, 21 июня состоялся показ коллекции Berluti сезона весна-лето 2020. Среди знаменитых ценителей моды в Люксембургском саду присутствовала и Наталья Водянова.

Наталья Водянова
Наталья Водянова посетила презентацию новой весенне-летней линии Berluti

Модель появилась в костюме красивого бирюзового оттенка. Пиджак с мужского плеча, широкие шорты с перьями — комплект получился довольно экстравагантным. Водянова поспешила показаться своим фолловерам, не все оценили аутфит. 

«Обожаю ваш эльфийский стиль», «Какая-то несуразица!», «Как это круто: торжество одного цвета и буйство акцентов», «Странно и смело», — оставили фолловеры совершенно разные комментарии. А что скажете вы?

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21 июня 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото Getty Images, Андрей Калмыков/Woman.ru
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Наталья Водянова

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