Андрей Макаревич признался, что его внуки не знают русского языка

Группа «Машина времени» готовится к грандиозному концертному туру по городам России, Украины и Прибалтики. В честь этого события лидер коллектива Андрей Макаревич дал большое интервью порталу «Комсомольская правда» , в котором затронул и тему своей семьи.

Андрей Макаревич

В скором времени легендарная рок-группа «Машина времени» отправится в масштабный гастрольный тур, приуроченный к 50-летию создания коллектива.

На днях бессменный лидер группы Андрей Макаревич дал интервью одному из отечественных порталов, в котором поделился планами на предстоящее турне.

Музыкант поделился с корреспондентом, что на юбилейный концерт «Машины времени» в Москве должны приехать его внуки — дети старшей дочери Даны.

«Им нравится наша музыка. Но они все по-своему слышат, ведь русского не знают», — признался артист.



Дочь рокера уже давно живет в США. Она замужем за американским бизнесменом, с которым они растят троих детей — сына Джимми и дочерей Сару и Эмму.

1 2 3 ... 8 Андрей Макаревич поведал, что его внуки не знают русского языка

Старшие внуки Макаревича уже давно выросли и учатся в колледжах. По словам музыканта, наследники с удовольствием посещают его концерты в Штатах — на подобном мероприятии в России они, похоже, побывают впервые.