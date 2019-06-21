Андрей Макаревич признался, что его внуки не знают русского языка

В скором времени легендарная рок-группа «Машина времени» отправится в масштабный гастрольный тур, приуроченный к 50-летию создания коллектива.
Музыкант поделился с корреспондентом, что на юбилейный концерт «Машины времени» в Москве должны приехать его внуки — дети старшей дочери Даны.
«Им нравится наша музыка. Но они все по-своему слышат, ведь русского не знают», — признался артист.
Дочь рокера уже давно живет в США. Она замужем за американским бизнесменом, с которым они растят троих детей — сына Джимми и дочерей Сару и Эмму.
Старшие внуки Макаревича уже давно выросли и учатся в колледжах. По словам музыканта, наследники с удовольствием посещают его концерты в Штатах — на подобном мероприятии в России они, похоже, побывают впервые.