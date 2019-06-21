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Андрей Макаревич признался, что его внуки не знают русского языка

Группа «Машина времени» готовится к грандиозному концертному туру по городам России, Украины и Прибалтики. В честь этого события лидер коллектива Андрей Макаревич дал большое интервью порталу «Комсомольская правда», в котором затронул и тему своей семьи. 
Андрей Макаревич
Андрей Макаревич

В скором времени легендарная рок-группа «Машина времени» отправится в масштабный гастрольный тур, приуроченный к 50-летию создания коллектива. 

На днях бессменный лидер группы Андрей Макаревич дал интервью одному из отечественных порталов, в котором поделился планами на предстоящее турне. 

Музыкант поделился с корреспондентом, что на юбилейный концерт «Машины времени» в Москве должны приехать его внуки — дети старшей дочери Даны.

Андрей Макаревич
 

«Им нравится наша музыка. Но они все по-своему слышат, ведь русского не знают», — признался артист.

Дочь рокера уже давно живет в США. Она замужем за американским бизнесменом, с которым они растят троих детей — сына Джимми и дочерей Сару и Эмму. 

Старшие внуки Макаревича уже давно выросли и учатся в колледжах. По словам музыканта, наследники с удовольствием посещают его концерты в Штатах — на подобном мероприятии в России они, похоже, побывают впервые. 

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21 июня 2019
Текст Александра Борисова
Фото Legion-Media.ru, Persona Stars, Facebook
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Андрей Макаревич

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