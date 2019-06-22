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Алена Шишкова рассказала о своих отношениях с Анастасией Решетовой

Вопрос о том, как относятся друг к другу бывшая и нынешняя возлюбленные Тимати, очень волнует поклонников рэпера. На днях Алена Шишкова решила поставить точку в этой теме.

Беременность Анастасии Решетовой — сейчас одна из самых обсуждаемых тем в российском шоу-бизнесе. Одной из первых, кто намекнул на эту тему, была Алена Шишкова: несколько недель назад, отвечая на вопрос журналистов, она сказала, что ее дочь Алиса будет только рада брату или сестре.

Впрочем, этим интерес прессы к отношениям между Тимати и его бывшей и нынешней подругам не угас. На днях в Сети появилось новое интервью Алены Шишковой, в котором она подробно рассказала, как относится к Анастасии Решетовой.

«Мы с ней нормально общаемся: ''привет-пока''. Но нас сложно назвать подругами. Мы не делимся друг с другом самыми сокровенными переживаниями, но если она мне напишет с просьбой дать совет, я с удовольствием отвечу, помогу, чем смогу. Наше общение нельзя назвать тесным», — поведала Алена журналистам программы #ВТЕМЕ на программе «Ю».

  • Алена Шишкова
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    Алена Шишкова откровенно рассказала о своих отношениях с Анастасией Решетовой
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Шишкова добавила, что ее дочь Алиса будет очень любить малыша, который родится у Тимати и Решетовой. А вот пол ребенка модель раскрывать не стала — по ее словам, она даже не в курсе этого.

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22 июня 2019
Текст Елизавета Карасева
Фото Instagram
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Алена Шишкова

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6 комментариев Добавить комментарий
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  • Интересно, она пол хоть своего ребенка помнит? Или это было привет-пока?

  • Волконская когда рядом с Тимати стоит, она его своими грудями прям затмевает и закрывает. Он такой маленький сразу кажется, как муравьишка.

  • Гость

    Интересно, она пол хоть своего ребенка помнит? Или это было привет-пока?

    Симона все помнит. Этого достаточно.

  • красиво сказала, верим

  • Будет девочка

  • А как она должна к решетовой относится,если тимати с ней изменял,когда шишкова была беременна!?Пусть скажет спасибо,что нарощенку ей не выдрала.

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