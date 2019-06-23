На новом фото Татьяну Терешину не отличить от Ким Кардашьян

Поклонники привыкли, что Татьяна Терешина в любом образе выглядит на все сто. Тем не менее новый look звезды особенно удивил ее фолловеров.

40-летняя Татьяна Терешина — активная пользовательница Инстаграма. Певица охотно делится подробностями своей жизни. На днях артистка собралась на день рождения, тематикой которого стала известная передача «Один в один», где звезды перевоплощаются в других звезд, полностью повторяя их образ.



Так, Татьяна решила на один вечер стать Ким Кардашьян. В первую очередь певица добавила объема в ягодицах, а также примерила наряд в стиле звезды реалити-шоу. «Итак, едем на день рождения в стиле ''Один в один''. Отгадайте с первого раза, в кого я перевоплотилась? Глаза мои, конечно, никак не уменьшишь, но ж*** по бокам получилось», — иронично написала Татьяна в своем Инстаграме.

Поклонники остались в восторге от перевоплощения артистки. «Я сначала не поняла, почему Ким такая красивая?», «Вы лучше Ким», «Красотка, лучшая», «Ким Кардашьян. Очень похоже», «Очень круто», — не унимались фолловеры. А вы как оцениваете образ Татьяны?