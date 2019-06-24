Мать Агаты Муцениеце запрещает ей рожать Павлу Прилучному третьего ребенка

В Сети непрерывно обсуждают семейную жизнь Павла Прилучного и Агаты Муцениеце.
На днях Муцениеце и Прилучный дали интервью порталу Teleprogramma Pro, приуроченное к выходу их совместного сериала «В клетке».
Во время разговора со звездной парой корреспондент портала не раз касался темы личных отношений супругов.
«Моя мама вообще говорит: ''Не смей рожать ему еще одного''», — сказала журналисту Агата, заметив, что родительница, конечно же, шутит.
Впрочем, вероятность того, что родственница звезды не хочет (пока или совсем), чтобы она снова становилась мамой, действительно имеется. Во-первых, во время предыдущих беременностей Муцениеце сильно набирала вес, что не может не сказаться на здоровье. Во-вторых, недавно Агата сама рассказывала нам, что в ее семье имеют место конфликты — но она считает это абсолютно нормальным процессом «притирки» родственников друг к другу.