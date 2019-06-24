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Мать Агаты Муцениеце запрещает ей рожать Павлу Прилучному третьего ребенка

Слухи о третьей беременности 30-летней Агаты Муцениеце ходят с тех самых пор, как она стала мамой во второй раз. Не так давно актриса и ее супруг Павел Прилучный поведали, почему не спешат заводить еще одного ребенка. 
Агата Муцениеце, Павел Прилучный
Агата Муцениеце и Павел Прилучный

В Сети непрерывно обсуждают семейную жизнь Павла Прилучного и Агаты Муцениеце.

Пока одним фолловерам кажется, что актеры находятся на грани разрыва, другие подозревают, что скоро Агата подарит супругу еще одного малыша

На днях Муцениеце и Прилучный дали интервью порталу Teleprogramma Pro, приуроченное к выходу их совместного сериала «В клетке»

Агата Муцениеце, Павел Прилучный
 

Во время разговора со звездной парой корреспондент портала не раз касался темы личных отношений супругов. 

Так, знаменитости поведали, что пока не планируют заводить третьего ребенка по целому ряду причин. 

«Моя мама вообще говорит: ''Не смей рожать ему еще одного''», — сказала журналисту Агата, заметив, что родительница, конечно же, шутит. 

  • Агата Муцениеце
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    Агата Муцениеце призналась, что они с Павлом Прилучным пока не планируют снова становиться родителями
    Смотреть галерею

Впрочем, вероятность того, что родственница звезды не хочет (пока или совсем), чтобы она снова становилась мамой, действительно имеется. Во-первых, во время предыдущих беременностей Муцениеце сильно набирала вес, что не может не сказаться на здоровье. Во-вторых, недавно Агата сама рассказывала нам, что в ее семье имеют место конфликты — но она считает это абсолютно нормальным процессом «притирки» родственников друг к другу. 

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24 июня 2019
Текст Александра Борисова
Фото Persona Stars, @agataagata, @pavel_priluchniy/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
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Агата Муцениеце, Павел Прилучный

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3 комментария Добавить комментарий
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  • На первой фотке, как будто не Агата, а 45 летняя женщина с носом на бок.

  • Я думаю он ей нервы трепет, она измученна в глазах огня нет. Скорее всего интрижки какие то на стороне у него имеются. Ранний брак, слишком. Они разведутся, все эти типа притирки, пожить отдельно, все это начала конца их брака

  • Почему она вообще должна хотеть третьего рожать, может ее вполне устраивает 2 ребенка?

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