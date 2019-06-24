Мать Агаты Муцениеце запрещает ей рожать Павлу Прилучному третьего ребенка

Слухи о третьей беременности 30-летней Агаты Муцениеце ходят с тех самых пор, как она стала мамой во второй раз. Не так давно актриса и ее супруг Павел Прилучный поведали, почему не спешат заводить еще одного ребенка.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный

В Сети непрерывно обсуждают семейную жизнь Павла Прилучного и Агаты Муцениеце.

На днях Муцениеце и Прилучный дали интервью порталу Teleprogramma Pro, приуроченное к выходу их совместного сериала «В клетке».

Во время разговора со звездной парой корреспондент портала не раз касался темы личных отношений супругов.

Так, знаменитости поведали, что пока не планируют заводить третьего ребенка по целому ряду причин.

«Моя мама вообще говорит: ''Не смей рожать ему еще одного''», — сказала журналисту Агата, заметив, что родительница, конечно же, шутит.

1 2 3 ... 10 Агата Муцениеце призналась, что они с Павлом Прилучным пока не планируют снова становиться родителями

Впрочем, вероятность того, что родственница звезды не хочет (пока или совсем), чтобы она снова становилась мамой, действительно имеется. Во-первых, во время предыдущих беременностей Муцениеце сильно набирала вес, что не может не сказаться на здоровье. Во-вторых, недавно Агата сама рассказывала нам, что в ее семье имеют место конфликты — но она считает это абсолютно нормальным процессом «притирки» родственников друг к другу.