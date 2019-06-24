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«У многих его нет»: как Эвелина Бледанс живет целый год без секса

Эвелина Бледанс не раз занимала места в топе самых сексуальных женщин России и до сих пор будоражит воображение многих мужчин. Недавно 50-летняя актриса удивила поклонников откровенным заявлением. 
Эвелина Бледанс
Эвелина Бледанс

Два года назад Эвелина Бледанс развелась с супругом Александром Семиным. С тех пор у телеведущей не было продолжительных отношений. На днях звезда пожаловалась на отсутствие достойных кандидатов на роль ее спутника. 

Эвелина Бледанс, Александр Семин
Эвелина Бледанс и Александр Семин

В новом выпуске шоу «Звезды сошлись» на НТВ 50-летняя Эвелина Бледанс призналась, что с ее интимной жизнью не все так гладко. «У меня год не было секса», — прямо сообщила артистка. По словам самой Эвелины, она сейчас в активном поиске: знакомится и ходит на свидания.

Также телеведущая посетовала, что часто с ней заигрывают ухажеры, моложе ее в два раза. «Иногда бывает странно, когда начинают клеиться парни возраста моего старшего сына. Что они там предлагают и как они это описывают и даже фото шлют...» — удивляется знаменитость. 

  • Эвелина Бледанс
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    Эвелина Бледанс неоднократно была признана одной из самых желанных женщин Россиии
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Однако Бледанс не сильно расстраивается по этому поводу и даже находит силы, чтобы утешить поклонниц в подобной ситуации. «У нас куча женщин, которые при своих мужьях, с которыми живут десятки лет, у них нет секса. Девочки, не страдайте, у нас у многих тоже его нет», — обратилась Эвелина к телезрительницам.

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24 июня 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru, Persona Stars, @bledans/Instagram
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Эвелина Бледанс

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