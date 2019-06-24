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Пелагея опубликовала фото с двухлетней дочкой, и та — вся в маму

Пелагея впервые ощутила радость материнства два года назад. Певица не часто делится семейными фото, но на днях показала снимок с дочкой. Фолловеры оценили сходство 2-летней Таисии со звездными родителями. 
Певица Пелагея
Певица Пелагея 

Пелагея крайне редко показывает фото дочери в Инстаграме, поэтому для поклонников подобные публикации всегда на вес золота. Недавно 32-летняя певица обрадовала интернет-пользователей новым снимком. 

На фото мама с дочкой позируют, улыбаясь на камеру. Подписчики, увидев новую публикацию, принялись спорить: на кого же больше похожа Тая? 

Певица Пелагея
Не так давно Пелагея впервые показала лицо двухлетней дочери

«Как же она на вас в детстве похожа», «Тася — мамина дочка», «Какие хорошенькие, на папу похожа», «Папина дочка и чуточку мамина», — не могли прийти к единому мнению фолловеры Пелагеи (орфография и пунктуация авторов сохранены)

И хоть комментарием про сходство Таисии с папой — Иваном Телегиным — было много, большинство поклонников все же решили, что девочка больше похожа на свою маму.

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24 июня 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото @pelageya_insta, @itelegin07/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
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Певица Пелагея

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • По-моему вся в папу, и это хорошо.

  • Как Пелагее удалось похудеть так после родов? Она очень склонна к полноте, до беременности скинула конечно хорошо, но потом снова набирала. Видимо, молодой муж мотивирует, ибо все жены его коллег и друзей инстаграммные муклы, вот и она старается соответствовать- эти брови, губы, одежда - очень изменилась

  • Телегин маленького ребенка бросил,еще одного сделал и все счастливы!Пелагея ты следующая...

  • Телегин маленького ребенка бросил,еще одного сделал и все счастливы!Пелагея ты следующая...

  • Пелагея видно что старше Телегина.

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