Пелагея опубликовала фото с двухлетней дочкой, и та — вся в маму

Пелагея впервые ощутила радость материнства два года назад. Певица не часто делится семейными фото, но на днях показала снимок с дочкой. Фолловеры оценили сходство 2-летней Таисии со звездными родителями.

Певица Пелагея



Пелагея крайне редко показывает фото дочери в Инстаграме, поэтому для поклонников подобные публикации всегда на вес золота. Недавно 32-летняя певица обрадовала интернет-пользователей новым снимком.



На фото мама с дочкой позируют, улыбаясь на камеру. Подписчики, увидев новую публикацию, принялись спорить: на кого же больше похожа Тая?

«Как же она на вас в детстве похожа», «Тася — мамина дочка», «Какие хорошенькие, на папу похожа», «Папина дочка и чуточку мамина», — не могли прийти к единому мнению фолловеры Пелагеи (орфография и пунктуация авторов сохранены).



И хоть комментарием про сходство Таисии с папой — Иваном Телегиным — было много, большинство поклонников все же решили, что девочка больше похожа на свою маму.