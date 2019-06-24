Исхудавшая и с отеками под глазами Марина Хлебникова появилась на телевидении впервые после смерти мужа

На днях Марина Хлебникова стала гостьей программы «Привет, Андрей!». Внешний вид 53-летней певицы вызвал бурную реакцию у ее фанатов.

Марина Хлебникова



С конца прошлого года Марина Хлебникова редко появляется на мероприятиях и предпочитает уединенный образ жизни. В октябре 2018-го ее бывший муж Антон Логинов покончил жизнь самоубийством, что сильно сказалось на самочувствии исполнительницы.

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Однако на днях 53-летняя Марина все же решилась прийти на передачу «Привет, Андрей!», чтобы поддержать близкого друга Бари Алибасова, который недавно пережил операцию. «Я готова тебя убить! Ты прекрасно знаешь, что нет Антона! И ты творишь такое!» — эмоционально обратилась Марина к Бари, увидев его на площадке. «Ты мне как отец родной!» — сказала Хлебникова и расплакалась.

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Однако поклонники звезды 1990-х обратили внимание не на речь Марины, а на ее внешний вид. Певица сильно похудела, на ее лице стало больше морщин, а под глазами появились отеки.



1 2 3 ... 12 На днях Марина Хлебникова стала гостей передачи «Привет, Андрей!»

На вопрос гостей о самочувствии Марина ответила обиженно, а позже прокомментировала свою худобу лишь парой фраз. «Придет время — вес вернется», — заявила Хлебникова в эфире.