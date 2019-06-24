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Исхудавшая и с отеками под глазами Марина Хлебникова появилась на телевидении впервые после смерти мужа

На днях Марина Хлебникова стала гостьей программы «Привет, Андрей!». Внешний вид 53-летней певицы вызвал бурную реакцию у ее фанатов.
Марина Хлебникова
Марина Хлебникова 

С конца прошлого года Марина Хлебникова редко появляется на мероприятиях и предпочитает уединенный образ жизни. В октябре 2018-го ее бывший муж Антон Логинов покончил жизнь самоубийством, что сильно сказалось на самочувствии исполнительницы. 

Марина Хлебникова
Меньше года назад Марина Хлебникова пережила нервный срыв

Однако на днях 53-летняя Марина все же решилась прийти на передачу «Привет, Андрей!», чтобы поддержать близкого друга Бари Алибасова, который недавно пережил операцию. «Я готова тебя убить! Ты прекрасно знаешь, что нет Антона! И ты творишь такое!» — эмоционально обратилась Марина к Бари, увидев его на площадке. «Ты мне как отец родной!» — сказала Хлебникова и расплакалась. 

Бари Алибасов, Марина Хлебникова, Андрей Малахов
На днях певица пришла в гости к Андрею Малахову на его шоу

Однако поклонники звезды 1990-х обратили внимание не на речь Марины, а на ее внешний вид. Певица сильно похудела, на ее лице стало больше морщин, а под глазами появились отеки. 

На вопрос гостей о самочувствии Марина ответила обиженно, а позже прокомментировала свою худобу лишь парой фраз. «Придет время — вес вернется», — заявила Хлебникова в эфире.

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24 июня 2019
Текст Авдеева Екатерина
Фото Youtube.com, @marina_hlebnikova_official/Instagram, Persona Stars
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Марина Хлебникова

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6 комментариев Добавить комментарий
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  • Такое впечатление, что она употребляет горячительное

  • Гость

    Такое впечатление, что она употребляет горячительное

    Тоже так подумала. Где там Ленина с комплиментами?

  • Боже мой. Держись Марина. Выздоравливай и телом и душой.

  • Вызывает искреннее сочувствие. Видно, что человеку плохо. Желаю ей здоровья.

  • Какая бы она не была внешне, видно позитив и доброту, исходящую от нее.

  • это что то страшное

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