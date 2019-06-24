Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

8-летняя дочь Светланы Лободы исполнила не по возрасту смелые танцы на празднике у Аллы Пугачевой

Светлана Лобода редко публикует в Инстаграме фото с дочерьми. Однако после посещения замка Аллы Пугачевой и Максима Галкина в микроблоге певицы появилась интересная публикация. 
Светлана Лобода
Светлана Лобода

Совсем недавно Максим Галкин отметил своей 43-й день рождения. Громких торжеств именинник с супругой Аллой Пугачевой не устраивал, но в прошедшие выходные все же решил собрать узкий круг друзей. Среди приглашенных была и Светлана Лобода с 8-летней дочкой Евангелиной. 

Светлана Лобода, Максим Глакин, Алла Пугачева, Игорь Гуляев, Александр Ревва, Анжелика Ревва, Нателла Крапивина
На днях в гости к Максиму и Алле пришли звездные друзья

Знаменитые гости, среди которых оказались Александр Ревва с супругой Анжеликой и дочкой Амелией, Игорь Гуляев и Нателла Крапивина, весело проводили время, а под вечер дети звездных родителей устроили целое представление в честь именинника.

Из всех юных артистов отличилась дочь Светланы Лободы. Танец 8-летней Евангелины был не по возрасту смелым, а некоторыми движениями даже напоминал номер звездной мамы.  

В комментариях к новой публикации 36-летней певицы подписчики оценили артистичные способности ее дочери. «У вас растет достойная смена», «Еву уже можно маме на подтанцовку ставить», «У Евы мамины пластичность и движения тоже», — писали восторженные фолловеры Светланы.

Перейти к обсуждению


24 июня 2019
Текст Екатерина Авдеева
Теги

Светлана Лобода

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-06-23 11:05:00
280
Она отца винит не за развод, а за десятилетнее унижение матери враньем, за рожденных и спрятанных на стороне детей, которые даже сказать не могли, кто их отец. Дочь Меладзе никому не врала, прошли чувства - разошлись. Все честно и чистоплотно.
СМИ: дочь Валерия Меладзе рассталась с супругом после двух лет брака
35 Комментариев
Гость 2019-06-22 19:36:00
191
Надо было так "Билли, чмоки-чмоки! Желаем тебе запузячить Катюху в 4 раз, здоровья и бабла! Лети с приветом, вернись с ответом!". Рыжий и Мемеха.
«Холодно и безлично»: в Сети возмущены тем, как принц Гарри и Меган Маркл поздравили принца Уильяма с днем рождения
26 Комментариев
Гость 2019-06-21 19:51:00
170
Удивительно некрасивая, непропорционально сложенная женщина. Маленькая ростом, короткие ноги, при этом огромный некрасивый зад. Как вот это чудушко может кому-то нравится до придыхания, не понимаю, хоть убейте.
Сладкая, но не гладкая: Ким Кардашьян снова покоряет пляж в мини-бикини после «целлюлитной катастрофы»
38 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.