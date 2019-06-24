8-летняя дочь Светланы Лободы исполнила не по возрасту смелые танцы на празднике у Аллы Пугачевой

Светлана Лобода редко публикует в Инстаграме фото с дочерьми. Однако после посещения замка Аллы Пугачевой и Максима Галкина в микроблоге певицы появилась интересная публикация.

Светлана Лобода

Совсем недавно Максим Галкин отметил своей 43-й день рождения. Громких торжеств именинник с супругой Аллой Пугачевой не устраивал, но в прошедшие выходные все же решил собрать узкий круг друзей. Среди приглашенных была и Светлана Лобода с 8-летней дочкой Евангелиной.

На днях в гости к Максиму и Алле пришли звездные друзья

Знаменитые гости, среди которых оказались Александр Ревва с супругой Анжеликой и дочкой Амелией, Игорь Гуляев и Нателла Крапивина, весело проводили время, а под вечер дети звездных родителей устроили целое представление в честь именинника.



Из всех юных артистов отличилась дочь Светланы Лободы. Танец 8-летней Евангелины был не по возрасту смелым, а некоторыми движениями даже напоминал номер звездной мамы.



1 2 3 ... 12 Светлана Лобода редко публикует фотографии своих детей

В комментариях к новой публикации 36-летней певицы подписчики оценили артистичные способности ее дочери. «У вас растет достойная смена», «Еву уже можно маме на подтанцовку ставить», «У Евы мамины пластичность и движения тоже», — писали восторженные фолловеры Светланы.