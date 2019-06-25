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Спустя 21 год Елена Борщева все так же хороша в своем выпускном платье

За последнюю неделю многие знаменитости поздравили школьников с началом взрослой жизни. Елена Борщева не стала исключением и опубликовала в Инстаграме фото, на котором позирует в своем выпускном платье. 
Елена Борщева
Елена Борщева 

На днях Елена Борщева, как и многие звезды отечественного шоу-бизнеса, написала несколько слов выпускникам. Правда, без шуток не обошлось, ведь сделала она это в своей манере.

«Поздравляю вас с окончанием школы и желаю через 21 год влезть в свое выпускное платье!» — иронично обратилась к абитуриентам 38-летняя телезвезда. Свои слова она подкрепила фотоколлажем.

Елена Борщева
Разница между кадрами составляет 21 год

В розовом мини-платье на снимке слева Елена позировала еще два десятка лет назад. Впрочем, и сегодня она выглядит в нем все так же круто. Да и наряд отлично сохранился и и до сих пор актуален — в таком можно представить и современную выпускницу. 

Да и сама Борщева осталась в прекрасной форме. Подписчики оценили не только экскурс в прошлое, но и фигуру звезды. «За это время ничего не изменилось: и платье, и вы — все такие же», «Вот это пожелание, так пожелание», «Все такая же стройняшка, на лицо молода, как на выпускном», «Хвастунишка ты, Лена!» — отметили фолловеры и красоту наряда, и фигуру Борщевой. 

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25 июня 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото Legion-Media.ru, Андрей Калмыков/Woman.ru, @lenaborshcheva, @uma.valerievna/Instagram
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Елена Борщева

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Ха, я легко ногу вещи и от своих 14 лет, не говоря про выпускной, прошедший 27 лет назад и свадебное платье, всю жизнь в одном весе 42-44 размер

  • Всё так же хороша🤦‍♀️

  • А я вот не могу влезть даже в прошлогодние вещи😖

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