Спустя 21 год Елена Борщева все так же хороша в своем выпускном платье

За последнюю неделю многие знаменитости поздравили школьников с началом взрослой жизни. Елена Борщева не стала исключением и опубликовала в Инстаграме фото, на котором позирует в своем выпускном платье.

Елена Борщева



На днях Елена Борщева, как и многие звезды отечественного шоу-бизнеса, написала несколько слов выпускникам. Правда, без шуток не обошлось, ведь сделала она это в своей манере.



«Поздравляю вас с окончанием школы и желаю через 21 год влезть в свое выпускное платье!» — иронично обратилась к абитуриентам 38-летняя телезвезда. Свои слова она подкрепила фотоколлажем.

Разница между кадрами составляет 21 год

В розовом мини-платье на снимке слева Елена позировала еще два десятка лет назад. Впрочем, и сегодня она выглядит в нем все так же круто. Да и наряд отлично сохранился и и до сих пор актуален — в таком можно представить и современную выпускницу.



1 2 3 ... 10 Елена Борщева закончила школу в 1998 году

Да и сама Борщева осталась в прекрасной форме. Подписчики оценили не только экскурс в прошлое, но и фигуру звезды. «За это время ничего не изменилось: и платье, и вы — все такие же», «Вот это пожелание, так пожелание», «Все такая же стройняшка, на лицо молода, как на выпускном», «Хвастунишка ты, Лена!» — отметили фолловеры и красоту наряда, и фигуру Борщевой.