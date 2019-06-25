Настасья Самбурская предстала в купальнике и заявила, что мечтала стать моделью фитнес-бикини

Сейчас Настасья Самбурская отдыхает в Таиланде. В отпуске актриса позволяет себе не пользоваться косметикой, однако не забывает следить за фигурой. На днях она поделилась новым фото в купальнике, чем сильно порадовала поклонников.
Фолловеров звезды также удивило ее признание. «Вообще, я всегда мечтала поучаствовать в фитнес-бикини, но в итоге выбрала работу», — заявила 32-летняя Настасья (орфография и пунктуация автора сохранены).
Смело можем сказать, что у Самбурской есть все данные, чтобы стать моделью: плоский живот, тонкая талия. Стоит только захотеть!