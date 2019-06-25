Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Настасья Самбурская предстала в купальнике и заявила, что мечтала стать моделью фитнес-бикини

Настасья Самбурская известна не только своим актерским талантом и непростым характером, но и стройной фигурой. На днях звезда «Универа» удивила поклонников своим признанием. 
Настасья Самбурская
Настасья Самбурская

Сейчас Настасья Самбурская отдыхает в Таиланде. В отпуске актриса позволяет себе не пользоваться косметикой, однако не забывает следить за фигурой. На днях она поделилась новым фото в купальнике, чем сильно порадовала поклонников. 

Фолловеров звезды также удивило ее признание. «Вообще, я всегда мечтала поучаствовать в фитнес-бикини, но в итоге выбрала работу», — заявила 32-летняя Настасья (орфография и пунктуация автора сохранены).

  • Настасья Самбурская
    1 2 3 ...10
    Настасья Самбурская привыкла удивлять поклонников не только своими образами, но и откровенными заявлениями
    Смотреть галерею

Смело можем сказать, что у Самбурской есть все данные, чтобы стать моделью: плоский живот, тонкая талия. Стоит только захотеть!

Перейти к обсуждению


25 июня 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото Legion-Media.ru, Андрей Калмыков/Woman.ru, @samburskaya/Instagram
Теги

Настасья Самбурская

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-06-23 11:05:00
280
Она отца винит не за развод, а за десятилетнее унижение матери враньем, за рожденных и спрятанных на стороне детей, которые даже сказать не могли, кто их отец. Дочь Меладзе никому не врала, прошли чувства - разошлись. Все честно и чистоплотно.
СМИ: дочь Валерия Меладзе рассталась с супругом после двух лет брака
35 Комментариев
Гость 2019-06-22 19:36:00
191
Надо было так "Билли, чмоки-чмоки! Желаем тебе запузячить Катюху в 4 раз, здоровья и бабла! Лети с приветом, вернись с ответом!". Рыжий и Мемеха.
«Холодно и безлично»: в Сети возмущены тем, как принц Гарри и Меган Маркл поздравили принца Уильяма с днем рождения
26 Комментариев
Гость 2019-06-21 19:51:00
170
Удивительно некрасивая, непропорционально сложенная женщина. Маленькая ростом, короткие ноги, при этом огромный некрасивый зад. Как вот это чудушко может кому-то нравится до придыхания, не понимаю, хоть убейте.
Сладкая, но не гладкая: Ким Кардашьян снова покоряет пляж в мини-бикини после «целлюлитной катастрофы»
38 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.