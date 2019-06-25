В кутюре в окружении статуй: Оксана Воеводина показала, как гуляет с маленьким сыном

В начале лета стало известно, что Оксана Воеводина родила экс-королю Малайзии сына. Молодая мама не прекращает делиться с фолловерами снимками с малышом, сделанными в роскошных владениях ее мужа.

Оксана Воеводина с сыном

21 мая Оксана Воеводина впервые стала мамой. Девушка родила своему супругу, экс-королю Малайзии Мухаммаду V, сына, которого пара назвала весьма необычным именем — Тенку Исмаил Леон Петра Бин Тенку Мухаммад V Фарис Петра.

За прошедшие недели в микроблоге «Мисс Москвы-2015» не раз появлялись новые кадры с сыном и мужем.

Вероятно, Оксана очень радуется новому статусу и хочет поделиться своим счастьем с окружающими.

24 июня в инстаграм-историях молодой женщины появилось фото, сделанное во время прогулки с малышом.

На снимке избранница экс-правителя Малайзии позирует с коляской на мраморном балконе с греческой статуей — вероятно, фото сделано на территории поместья ее мужа.

В отличие от обычных мам, на прогулки с сыном Воеводина может себе позволить надеть роскошное белоснежное платье в пол, которое, вероятно, для супруги аристократа специально сшили местные кутюрье.

1 2 3 ... 10 Оксана Воеводина показала, как гуляет с маленьким сыном

Напомним, о свадьбе нашей соотечественницы Оксаны Воеводиной и правителя Малайзии стало известно в конце прошлой осени. Всего через полтора месяца после регистрации брака Мухаммад V отрекся от престола, а вскоре СМИ выяснили, что супруги ждут ребенка.