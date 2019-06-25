В кутюре в окружении статуй: Оксана Воеводина показала, как гуляет с маленьким сыном

21 мая Оксана Воеводина впервые стала мамой. Девушка родила своему супругу, экс-королю Малайзии Мухаммаду V, сына, которого пара назвала весьма необычным именем — Тенку Исмаил Леон Петра Бин Тенку Мухаммад V Фарис Петра.
Вероятно, Оксана очень радуется новому статусу и хочет поделиться своим счастьем с окружающими.
24 июня в инстаграм-историях молодой женщины появилось фото, сделанное во время прогулки с малышом.
В отличие от обычных мам, на прогулки с сыном Воеводина может себе позволить надеть роскошное белоснежное платье в пол, которое, вероятно, для супруги аристократа специально сшили местные кутюрье.
Напомним, о свадьбе нашей соотечественницы Оксаны Воеводиной и правителя Малайзии стало известно в конце прошлой осени. Всего через полтора месяца после регистрации брака Мухаммад V отрекся от престола, а вскоре СМИ выяснили, что супруги ждут ребенка.