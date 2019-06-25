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В кутюре в окружении статуй: Оксана Воеводина показала, как гуляет с маленьким сыном

В начале лета стало известно, что Оксана Воеводина родила экс-королю Малайзии сына. Молодая мама не прекращает делиться с фолловерами снимками с малышом, сделанными в роскошных владениях ее мужа. 
Оксана Воеводина
Оксана Воеводина с сыном

21 мая Оксана Воеводина впервые стала мамой. Девушка родила своему супругу, экс-королю Малайзии Мухаммаду V, сына, которого пара назвала весьма необычным именем — Тенку Исмаил Леон Петра Бин Тенку Мухаммад V Фарис Петра.

За прошедшие недели в микроблоге «Мисс Москвы-2015» не раз появлялись новые кадры с сыном и мужем. 

Вероятно, Оксана очень радуется новому статусу и хочет поделиться своим счастьем с окружающими. 

Оксана Воеводина
 

24 июня в инстаграм-историях молодой женщины появилось фото, сделанное во время прогулки с малышом. 

На снимке избранница экс-правителя Малайзии позирует с коляской на мраморном балконе с греческой статуей — вероятно, фото сделано на территории поместья ее мужа. 

В отличие от обычных мам, на прогулки с сыном Воеводина может себе позволить надеть роскошное белоснежное платье в пол, которое, вероятно, для супруги аристократа специально сшили местные кутюрье. 

Напомним, о свадьбе нашей соотечественницы Оксаны Воеводиной и правителя Малайзии стало известно в конце прошлой осени. Всего через полтора месяца после регистрации брака Мухаммад V отрекся от престола, а вскоре СМИ выяснили, что супруги ждут ребенка. 

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25 июня 2019
Текст Александра Борисова
Фото Legion-Media.ru, PhotoXPress.ru, @rihanapetra/Instagram

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Скучно ей и всё, вот и выставляется от тоски

  • На фото 3,она очень шикарная женщина.

  • Скучно ей и всё, от тоски и выставляет свои фото

  • Это не балкон, а загон какой-то специальный. Видно же газон в просветах перил. И статуи на балконах не ставят - это опасно.

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