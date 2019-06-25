«Родила и поехала тусить»: Катя Жужа показала свои архивные фото, сделанные через три месяца после родов

Катя Жужа прославилась благодаря участию в проекте «Дом-2». На шоу она пришла, будучи мамой трехлетней Николь. На днях телеведущая показала снимки, которые были сделаны через пару месяцев после родов.

Катя Жужа с дочкой Николь

Катя Жужа воспитывает 11-летнюю дочь. Телеведущая часто публикует совместные фото и иногда делится подробностями воспитания Николь. Девочка появилась на свет, когда знаменитости было 20, тогда Катя еще не была известной и популярной.



На днях 31-летняя ведущая показала фолловерам свои архивные фото. В инстаграм-историях Катя поделилась снимками, сделанными во время беременности и через несколько месяцев после рождения дочери. «А здесь мне 20 лет, и здесь я родила три месяца назад. Нормально мы с Олей отжигали на пенной вечеринке. Вот так надо выглядеть спустя три месяца после родов: родила и поехала тусить», — сопроводила фото небольшим рассказом Катя Жужа.



1 2 3 ... 12 Катя Жужа часто делится с подписчиками фотографиями с 11-летней дочкой

Знаменитость также показала и себя 15-летнюю и поведала, что мечтает быть такой же худой и весить 43 килограмма.