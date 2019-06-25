Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

«Родила и поехала тусить»: Катя Жужа показала свои архивные фото, сделанные через три месяца после родов

Катя Жужа прославилась благодаря участию в проекте «Дом-2». На шоу она пришла, будучи мамой трехлетней Николь. На днях телеведущая показала снимки, которые были сделаны через пару месяцев после родов. 
Катя Жужа
Катя Жужа с дочкой Николь

Катя Жужа воспитывает 11-летнюю дочь. Телеведущая часто публикует совместные фото и иногда делится подробностями воспитания Николь. Девочка появилась на свет, когда знаменитости было 20, тогда Катя еще не была известной и популярной.

На днях 31-летняя ведущая показала фолловерам свои архивные фото. В инстаграм-историях Катя поделилась снимками, сделанными во время беременности и через несколько месяцев после рождения дочери. «А здесь мне 20 лет, и здесь я родила три месяца назад. Нормально мы с Олей отжигали на пенной вечеринке. Вот так надо выглядеть спустя три месяца после родов: родила и поехала тусить», — сопроводила фото небольшим рассказом Катя Жужа.

Знаменитость также показала и себя 15-летнюю и поведала, что мечтает быть такой же худой и весить 43 килограмма. 

Перейти к обсуждению 1


25 июня 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото @katyajuja555/Instagram
Теги

Катя Жужа

Реклама

1 комментарий Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Жужа цветет и пахнет со своим красавчиком гонщиком.

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-06-23 11:05:00
280
Она отца винит не за развод, а за десятилетнее унижение матери враньем, за рожденных и спрятанных на стороне детей, которые даже сказать не могли, кто их отец. Дочь Меладзе никому не врала, прошли чувства - разошлись. Все честно и чистоплотно.
СМИ: дочь Валерия Меладзе рассталась с супругом после двух лет брака
35 Комментариев
Гость 2019-06-22 19:36:00
191
Надо было так "Билли, чмоки-чмоки! Желаем тебе запузячить Катюху в 4 раз, здоровья и бабла! Лети с приветом, вернись с ответом!". Рыжий и Мемеха.
«Холодно и безлично»: в Сети возмущены тем, как принц Гарри и Меган Маркл поздравили принца Уильяма с днем рождения
26 Комментариев
Гость 2019-06-21 19:51:00
170
Удивительно некрасивая, непропорционально сложенная женщина. Маленькая ростом, короткие ноги, при этом огромный некрасивый зад. Как вот это чудушко может кому-то нравится до придыхания, не понимаю, хоть убейте.
Сладкая, но не гладкая: Ким Кардашьян снова покоряет пляж в мини-бикини после «целлюлитной катастрофы»
38 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.