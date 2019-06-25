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Завязки от бикини застряли в складках на теле Анастасии Квитко

Давни ничего не было слышно про Анастасию Квитко. У нее, меж тем, все прекрасно — звезда Инстаграма продолжает публиковать на своей странице поражающие воображение фотографии. Одну из них мы и хотим обсудить. 

В жизни 24-летней Анастасии Квитко ничего не меняется. «Русская Ким Кардашьян», как и прежде, живет в Калифорнии, сотрудничает с разными брендами, рекламируя их одежду в Инстаграме и много времени проводит на пляже. Именно там был сделан снимок, украсивший на днях ее страницу. 

В кадре уроженка Калининграда позирует в бикини. На этот раз — в ярко-желтом из летней коллекции марки FashionNova. Пышные формы едва прикрыты небольшими кусочками ткани, а веревочки, скрепляющие их, и вовсе потерялись в складках на теле инста-знаменитости. 

Судя по всему, Анастасия не любит, когда на теле остаются следы от купальника, и старается выбирать максимально миниатюрные модели. Сергей Глушко, лайкнувший это фото, одобряет такой подход.

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25 июня 2019
Текст Алена Петровская
Фото @anastasiya_kvitko/Instagram
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Анастасия Квитко

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