Завязки от бикини застряли в складках на теле Анастасии Квитко

Давни ничего не было слышно про Анастасию Квитко. У нее, меж тем, все прекрасно — звезда Инстаграма продолжает публиковать на своей странице поражающие воображение фотографии. Одну из них мы и хотим обсудить.



В жизни 24-летней Анастасии Квитко ничего не меняется. «Русская Ким Кардашьян», как и прежде, живет в Калифорнии, сотрудничает с разными брендами, рекламируя их одежду в Инстаграме и много времени проводит на пляже. Именно там был сделан снимок, украсивший на днях ее страницу.

В кадре уроженка Калининграда позирует в бикини. На этот раз — в ярко-желтом из летней коллекции марки FashionNova. Пышные формы едва прикрыты небольшими кусочками ткани, а веревочки, скрепляющие их, и вовсе потерялись в складках на теле инста-знаменитости.

Судя по всему, Анастасия не любит, когда на теле остаются следы от купальника, и старается выбирать максимально миниатюрные модели. Сергей Глушко, лайкнувший это фото, одобряет такой подход.