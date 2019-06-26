В десятую годовщину смерти Майкла Джексона в Сети вновь обсуждают фото спальни, в которой он умер

25 июня весь мир вспоминает Майкла Джексона — в этот день в 2009 году поп-король умер в спальне арендованного на западе Лос-Анджелеса особняка. Прибывшие по вызову полицейские сделали несколько кадров комнаты, которые впервые были показаны общественности в 2013-м. Спустя шесть лет они вновь будоражат Сеть.



В этом году к персоне Майкла Джексона было приковано повышенное внимание, а все из-за скандального фильма канала HBO «Покидая Неверленд», в котором предполагаемые жертвы поп-короля в подробностях рассказали о сексуальных контактах с ним. Спустя ровно пять месяцев после громкой премьеры имя Джексона опять у всех на устах. На этот раз в связи с вновь появившимся в Сети снимками спальни, в которой артист умер 25 июня 2009 года.

Обстоятельства смерти самого известного в мире певца до сих пор вызывают много вопросов, но все же большинство верит отчету врачей, констатировавших передозировку лекарствами. Как видно на снимках, различными препаратами завалена буквально вся комната. Помимо них на прикроватных столиках, тумбочках, креслах и даже на полу лежат капельницы, различные мази для кожи, кислородные баллоны. Известно, что в спальне также был обнаружен список расположенных недалеко от дома круглосуточных аптек.

1 2 3 ... 12 Фото комнаты, в которой умер Майкл Джексон, вошли в историю

В те годы издание New York Post писало, что на комоде были расставлены фотографии младенцев в количестве примерно десяти штук. При этом дети на снимках, предположительно, не имели отношения к Джексону или его родственникам. Рассматривая кадры, мы увидели другое — на кровати певца, застеленной белоснежным бельем, лежит кукла. То ли клоун, то ли кто-то еще, облаченный в серый костюм и белые туфли.

