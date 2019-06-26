«Мужа ждет подарок»: Айза Анохина призналась, что обучается тантрическому сексу

Айза Анохина без стеснений делится со своими подписчиками разными подробностями личной жизни. На днях бизнесвумен разоткровенничалась и рассказала об интимных отношениях со своим мужем.

Айза Анохина

Айза Анохина никогда не считалась скромницей и со свойственной ей искренностью делилась и радостями, и переживаниями своей жизни. Наверное, именно за это ее так любят интернет-пользователи. Она спокойно говорит не только об отношениях с мужем Дмитрием Анохиным, но и откровенничает на тему секса.

Айза часто говорит, как ей повезло с мужем

На днях 34-летняя Айза раскрыла новые подробности своей интимной жизни. Оказывается, чтобы восполнить страсть, начавшую угасать после 4 лет семейной жизни, наша героиня начала заниматься специальными практиками. Об этом она сама сообщила в инстаграм-историях.

«Мы с мужем попробовали на Бали кое-что новое для нас. Сначала мы отнеслись к этому с предрассудками, но потом я решила добавить изюминку нашим отношениям и пошла на обучение тантрического секса», — поведала Анохина своим подписчикам.



Это не первые откровенные разговоры Айзы о супружеской жизни. Ранее бизнесвумен уже признавалась, что занимается сексом с мужем стабильно два раза в день.