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«Мужа ждет подарок»: Айза Анохина призналась, что обучается тантрическому сексу

Айза Анохина без стеснений делится со своими подписчиками разными подробностями личной жизни. На днях бизнесвумен разоткровенничалась и рассказала об интимных отношениях со своим мужем.  
Айза Анохина
Айза Анохина

Айза Анохина никогда не считалась скромницей и со свойственной ей искренностью делилась и радостями, и переживаниями своей жизни. Наверное, именно за это ее так любят интернет-пользователи. Она спокойно говорит не только об отношениях с мужем Дмитрием Анохиным, но и откровенничает на тему секса.

Айза Анохина, Дмитрий Анохин
Айза часто говорит, как ей повезло с мужем

На днях 34-летняя Айза раскрыла новые подробности своей интимной жизни. Оказывается, чтобы восполнить страсть, начавшую угасать после 4 лет семейной жизни, наша героиня начала заниматься специальными практиками. Об этом она сама сообщила в инстаграм-историях. 

«Мы с мужем попробовали на Бали кое-что новое для нас. Сначала мы отнеслись к этому с предрассудками, но потом я решила добавить изюминку нашим отношениям и пошла на обучение тантрического секса», — поведала Анохина своим подписчикам. 

Это не первые откровенные разговоры Айзы о супружеской жизни. Ранее бизнесвумен уже признавалась, что занимается сексом с мужем стабильно два раза в день.

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26 июня 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото @u_ostapko, @yuliyabezdar, @aizalovesam/Instagram
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Айза Анохина (Вагапова-Долматова)

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