Даже на отдыхе у Светланы Лободы пресс как у чемпионки фитнес-бикини

Светлана Лобода удивляет поклонников не только вокальными данными, но и внешним видом. На днях певица снова сразила наповал своих фолловеров, опубликовав несколько снимков в Инстаграме.

Чуть больше года назад Светлана во второй раз стала матерью

Певица Светлана Лобода привыкла выкладываться на все 100 %. Ее выход на сцену — настоящее шоу. Наряды — всегда безупречны, а фигура... ей может позавидовать каждая! А ведь Светлана — мать двоих детей.

На днях исполнительница снова лишила дара речи своих поклонников. В Инстаграме Лобода опубликовала несколько снимков с отдыха в Греции, на которых позирует в бралетте. Каменный пресс и тонкая талия... Светлана, вы сводите с ума!



Следом появилась новая, еще более соблазнительная публикация. На этот 36-летняя артистка предстала в одном жакете на голое тело. По видео становится понятно, что Лобода пока только примеряет обновку и еще думает над ее приобретением. Мы считаем, надо брать! А что скажете вы?

1 2 3 ... 10 Для многих Светлана Лобода является олицетворением женственности и сексуальности

«Не могу не смотреть на тебя, а смотрю — страдаю», «Света, какие кубики», «Красотка, никогда не перестану вами восхищаться», — не сдерживали комплиментов восторженные подписчики.