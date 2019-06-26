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Даже на отдыхе у Светланы Лободы пресс как у чемпионки фитнес-бикини

Светлана Лобода удивляет поклонников не только вокальными данными, но и внешним видом. На днях певица снова сразила наповал своих фолловеров, опубликовав несколько снимков в Инстаграме. 
Светлана Лобода
Чуть больше года назад Светлана во второй раз стала матерью

Певица Светлана Лобода привыкла выкладываться на все 100 %. Ее выход на сцену — настоящее шоу. Наряды — всегда безупречны, а фигура... ей может позавидовать каждая! А ведь Светлана — мать двоих детей. 

Светлана Лобода
Светлана Лобода вновь продемонстрировала свой пресс

На днях исполнительница снова лишила дара речи своих поклонников. В Инстаграме Лобода опубликовала несколько снимков с отдыха в Греции, на которых позирует в бралетте. Каменный пресс и тонкая талия... Светлана, вы сводите с ума! 

Следом появилась новая, еще более соблазнительная публикация. На этот 36-летняя артистка предстала в одном жакете на голое тело. По видео становится понятно, что Лобода пока только примеряет обновку и еще думает над ее приобретением. Мы считаем, надо брать! А что скажете вы?

  • Светлана Лобода
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    Для многих Светлана Лобода является олицетворением женственности и сексуальности
    Смотреть галерею

«Не могу не смотреть на тебя, а смотрю — страдаю», «Света, какие кубики», «Красотка, никогда не перестану вами восхищаться», — не сдерживали комплиментов восторженные подписчики.

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26 июня 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото @lobodaofficial/Instagram, Persona Stars, Андрей Калмыков/Woman.ru
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Светлана Лобода

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Внешне только не очень...

  • Сколько бы не говорили о ее неоднозначной внешности НО энергетика у неё бомбезная! Безумно сексуальная и заводящая женщина ! Пусть и не красавица

  • Ранняя Лобода нравилась : Я- Рреволюция, 40 градусов, а суперзвизда не хит, а уровень Оли Бузовой !!!

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