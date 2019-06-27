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«Мы всегда с тобой»: Алена Водонаева поздравила бывшего мужа с днем рождения

В начале весны стало известно, что Алена Водонаева и Алексей Комов собираются развестись. Судя по всему, несмотря на расставание, паре удалось сохранить дружбу — недавно Алена поздравила экс-возлюбленного с днем рождения.

26 июня Алексей Комов отпраздновал 37-летие. Весь день диджей поздравляли его поклонники и друзья — а он, в свою очередь, постил самые приятные из пожелания в свои инстаграм-истории. 

Этой чести удостоился и пост, который музыканту посвятила его бывшая супруга Алена Водонаева. 

В этот день Алена опубликовала в своем микроблоге общее фото с экс-возлюбленным и сыном Богданом. Судя по прическе мальчика, снимок был сделан уже после их расставания — на днях Алексей подстриг своего пасынка

Алексей Комов, Алена Водонаева
 

«С днем рождения, Леша! Будь счастлив, здоров, успешен и энергичен на все твои проекты. Мы всегда с тобой!» — подписала снимок телеведущая (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены)

Через несколько часов после поздравления Комова Водонаева сообщила фолловерам, что они с ее бывшим избранником наконец подали документы на развод.

Неужели они посетили ЗАГС в день рождения Алексея?

«Все имеет свое начало, и свой конец. Я не удалю видео с Лешей из Инстаграма, потому что есть люди, которых не удаляют из жизни. Было круто, а это главное. Теперь каждый своей дорогой», — подвела итог своей супружеской жизни знаменитость в инстаграм-историях.  

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27 июня 2019
Текст Александра Борисова
Фото @zeskullz, @alenavodonaeva/Instagram
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Алексей Комов, Алена Водонаева

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