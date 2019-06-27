«Она использовала меня»: Алена Шишкова рассказала о конфликте с близкой подругой и партнером по бизнесу

Еще не так давно Ирина Кирсанова и Алена Шишкова были не разлей вода. На днях из Инстаграма модели пропали все фотографии с подругой, и она рассказала почему.

Ирина Кирсанова и Алена Шишкова

Пару лет назад Алена Шишкова запустила свой бренд косметики White Star (думаем, откуда такое название, объяснять не нужно). Партнером модели по бизнесу стала ее подруга — визажист Ирина Кирсанова. Позднее девушка переквалифицировалась и в pr-менеджера Алены.



На протяжении всего этого времени в Инстаграмах подруг часто появлялись совместные фотографии: девушки вместе отдыхали, праздновали дни рождения, ходили на концерты и, конечно, трудились над продвижением бренда. На их примере интернет-пользователи убеждались, что дружить и работать вместе можно.

Однако в какой-то момент что-то пошло не так. На днях Алена удалила все фото с Ириной из своего микроблога, затем написала загадочный пост: «Все течет, и все меняется... Вам это знакомо? И у меня произошли небольшие изменения. А перемены всегда только к лучшему и только на пользу делу: у меня новая команда».

Вскоре в Инстаграме Кирсановой появилась не менее любопытная публикация.

«Всех интересует, что произошло между мной и Аленой. Много чего произошло. Последние два года — это как маленькая жизнь. Куча идей, проектов, бизнес, успехи, поражения, друзья, враги, доброжелатели, злопыхатели. Запуск проекта White Star, который был идеей моего мужа, в который он инвестировал и в котором он нам бесконечно помогал. <...> Такая жизнь требует зрелости, потому что только зрелый и взрослый человек может вынести все взлеты и падения, найти в себе силы любить, доверять, прощать, обсуждать проблемы, бороться, работать, несмотря ни на что. Нам не хватило этой зрелости: мне и Алене. Нам не хватило сил противостоять злопыхателям и врагам, нам не хватило ''взрослости'' в том, что касается развития и поддержания наших отношений. Результатом явилось требование Алены прекратить использовать ее имя и изображения, которое она передала через своего юриста, и пост Алены о том, что у нее новая команда. Со мной она так и не поговорила», — написала Ирина.

Видимо, именно это признание и стало толчком к тому, чтобы Алена рассказала свою версию конфликта. Во-первых, Шишкова опровергла слова экс-подруги о том, что идея создания бизнеса принадлежит супругу Кирсановой. Также модель отметила, что все они втроем финансово вложились в этот проект в равных долях.



«Меня не устроили некоторые моменты, поэтому я приняла решение прервать сотрудничество. Единственное, я попросила оставить бренд за мной, но оказалось, что он обманным путем был полностью оформлен на Иру. После этого я обратилась уже к юристам, чтобы они помогли восстановить справедливость. Ведь ни для кого не секрет, с кем именно ассоциируется бренд White Star», — цитирует Алену Peopletalk.

Шишкова отметила, что из-за большого количества съемок она не могла контролировать бизнес и просто доверилась Кирсановой.

«Я, правда, считала Иру подругой, в каждом интервью говорила о ней, а она просто использовала меня в личных целях. Бренд ''Алена Шишкова'' мы в том виде всегда делили пополам, и я от души всегда делилась всем, чем могла», — призналась модель.

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В конце своего монолога Шишкова рассказала, что Кирсанова предложила ей выкупить бренд White Star «за невероятные деньги». Поклонники подруг ожидаемо разделились на два лагеря. А кого вы поддерживаете в этом конфликте?