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Как поразительное сходство с Дженнифер Лопес помогло жительнице Челябинска стать успешной моделью

В Сети часто находятся люди, напоминающие мировых звезд. На днях была обнаружена 19-летняя девушка, как две капли воды похожая на Джей Ло. 
Дженнифер Лопес
Слева — Дженнифер Лопес, справа — Наталья из Челябинска

Недавно мы писали о том, что своим двойником обзавелась модель Белла Хадид. Им была названа победительница конкурса «Мисс Турция». Однако «клоны» зарубежных знаменитостей встречаются и среди наших соотечественниц.

Так, фотограф из Екатеринбурга на улицах своего города встретил девушку, сильно похожую на Меган Маркл. А на днях визажист из Челябинска представила двойника Дженнифер Лопес. 

Наталья стала популярной после публикации фото, на котором она очень похожа на Джей Ло
Наталья стала популярной после публикации фото, на котором она очень похожа на Джей Ло

19-летняя Наталья до знакомства с визажистом Яной Панфиловской даже не задумывалась о сходстве с зарубежной певицей, однако после преображения не поверила своим глазам. «Когда Яна мне макияж делала, смотрю в зеркало — и как будто действительно это Дженнифер Лопес, а не я», — поделилась жительница Челябинска городскому порталу 74.ru.

Сейчас Наталья учится в Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете и мечтает о карьере модели. К слову, ей уже поступают предложения съемок, на которые она охотно соглашается.

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27 июня 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото Getty Images, @jlo, @m.n.eee18, @yana_panfilovskaya, @_balandina_d/Instagram
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Дженнифер Лопес

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