Как поразительное сходство с Дженнифер Лопес помогло жительнице Челябинска стать успешной моделью

В Сети часто находятся люди, напоминающие мировых звезд. На днях была обнаружена 19-летняя девушка, как две капли воды похожая на Джей Ло.

Слева — Дженнифер Лопес, справа — Наталья из Челябинска

Недавно мы писали о том, что своим двойником обзавелась модель Белла Хадид. Им была названа победительница конкурса «Мисс Турция». Однако «клоны» зарубежных знаменитостей встречаются и среди наших соотечественниц.

Так, фотограф из Екатеринбурга на улицах своего города встретил девушку, сильно похожую на Меган Маркл. А на днях визажист из Челябинска представила двойника Дженнифер Лопес.



Наталья стала популярной после публикации фото, на котором она очень похожа на Джей Ло

19-летняя Наталья до знакомства с визажистом Яной Панфиловской даже не задумывалась о сходстве с зарубежной певицей, однако после преображения не поверила своим глазам. «Когда Яна мне макияж делала, смотрю в зеркало — и как будто действительно это Дженнифер Лопес, а не я», — поделилась жительница Челябинска городскому порталу 74.ru.



1 2 3 ... 12 В Сети набирает популярность девушка, сильно похожая на Дженнифер Лопес

Сейчас Наталья учится в Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете и мечтает о карьере модели. К слову, ей уже поступают предложения съемок, на которые она охотно соглашается.