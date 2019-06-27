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«Как вареная свекла»: Алена Водонаева снова раскритиковала Веру Брежневу

Алена Водонаева и Вера Брежнева не ладят уже несколько лет. Все началось с того, что бизнесвумен задела чувства певицы своим постом в соцсетях. Спустя два года Алена снова высказалась о Вере.
Алена Водонаева
Алена Водонаева

Летом 2017-го Алена Водонаева опубликовала пост, в котором раскритиковала отечественный шоу-бизнес. Никаких имен она не назвала, однако фолловеры Алены решили, что бизнесвумен имела в виду Веру Брежневу

После этого певица заблокировала аккаунт Водонаевой, о чем поведала сама экс-участница «Дома-2». Спустя год отношения звезд так и не наладились, а Алена продолжила публично высказываться в адрес Веры.

На днях участница телестройки услышала по радио новую песню Брежневой и, видимо, вспомнила давний конфликт. «Вер, ну мы знаем, что ты не святая. Ну какая святость в нашем возрасте? Песни как-то не соответствуют возрасту. Девочка в 15-17 лет должна такое петь. Кстати, песни скучные, прям вот до безумия, как вареная свекла. Не люблю свеклу», — размышляла 36-летняя звезда за рулем автомобиля.

«Как поет Вера, тоже не люблю: безголосая, абсолютно неинтересная, нехаризматичная... А еще что-то на Бузову гонит», — продолжила Водонаева.

К слову, девушки все еще не подписаны друг на друга в Инстаграме, а Вера так и не прокомментировала отношения с Аленой.

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27 июня 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru, @alenavodonaeva, @ververa/Instagram
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Алена Водонаева, Вера Брежнева

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  • Ахах, какие важные разборки)))

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