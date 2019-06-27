«Как вареная свекла»: Алена Водонаева снова раскритиковала Веру Брежневу

Летом 2017-го Алена Водонаева опубликовала пост, в котором раскритиковала отечественный шоу-бизнес. Никаких имен она не назвала, однако фолловеры Алены решили, что бизнесвумен имела в виду Веру Брежневу.
После этого певица заблокировала аккаунт Водонаевой, о чем поведала сама экс-участница «Дома-2». Спустя год отношения звезд так и не наладились, а Алена продолжила публично высказываться в адрес Веры.
На днях участница телестройки услышала по радио новую песню Брежневой и, видимо, вспомнила давний конфликт. «Вер, ну мы знаем, что ты не святая. Ну какая святость в нашем возрасте? Песни как-то не соответствуют возрасту. Девочка в 15-17 лет должна такое петь. Кстати, песни скучные, прям вот до безумия, как вареная свекла. Не люблю свеклу», — размышляла 36-летняя звезда за рулем автомобиля.
К слову, девушки все еще не подписаны друг на друга в Инстаграме, а Вера так и не прокомментировала отношения с Аленой.