Инсайдер назвал неожиданную причину расставания Кейт Миддлтон и принца Уильяма

Герцог и герцогиня Кембриджские никогда публично не обсуждали свое расставание, случившееся за четыре года до их свадьбы. Те несколько месяцев, что Кейт и Уильям были не вместе, до сих пор не дают спокойно спать многим журналистам, которые не теряют попыток докопаться до истины.



Принц Уильям и Кейт Миддлтон вместе больше пятнадцати лет, восемь из которых состоят в официальном браке. Супруги воспитывают троих детей и, по слухам, уже планируют четвертого.



В общем, в жизни герцога и герцогини Кембриджских царит мир и покой, нарушаемый лишь звонким смехом их неугомонных наследников. Однако пресса до сих пор вспоминает разрыв пары в далеком 2007-м. Напомним, одна из последних версий гласит, что причиной расставания стал отказ Уильяма нарушать королевский протокол. Якобы принц был приглашен родителями Кейт провести с ними зимние праздники и даже согласился, но потом передумал из-за того, что по правилам Виндзоров он обязан был отмечать рождественские каникулы вместе с Елизаветой II в Сандрингеме. Между семьей любимой девушки и бабушкой принц выбрал последнюю, и это, как пишут британские СМИ, разозлило Кэтрин.

На днях появилась куда более интересная теория. И нам, если честно, очень хочется верить именно в нее!

Как сообщает издание Express, Кейт и Уильям действительно расставались, но... понарошку, дабы возлюбленную принца перестали преследовать обнаглевшие папарацци.

Кейт Миддлтон, 2007 год

Данное предположение журналисты строят на словах своего коллеги Ричарда Палмера, который обращал внимание СМИ на «кольцо дружбы», подаренное принцем своей избраннице в начале отношений. Это украшение было на руке Кейт и те несколько месяцев, что она не общалась с Уильямом.

1 2 3 ... 15 Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми

Нет оснований не верить тому, что так все и было на самом деле. Папарацци действительно преследовали Миддлтон. В день ее 25-летия (это был как раз в тот самый 2007 год) больше сотни фотографов и журналистов заполонили небольшую улицу перед домом, в котором жила Кэтрин. Девушка тогда с трудом пробралась к машине.