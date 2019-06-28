Оксана Воеводина приняла серьезную болезнь сына за смуглую кожу

В конце прошлого года Оксана Воеводина вышла замуж за короля Малайзии Мухаммада V. Месяц назад супруги впервые стали родителями — на свет появился их сын Исмаил Леон.
Мисс Москва-2015 периодически делится с фолловерами снимками малыша и рассказывает, как он изменил ее жизнь. На днях Оксана призналась, что в первые дни жизни малыша обнаружилась серьезная болезнь, однако модель не сразу поняла это.
«Но к первому месяцу жизни он поправился и набрал необходимый вес в плюс 1 кг», — продолжила Воеводина.
Подписчики звезды поддержали модель теплыми словами. «Здоровья вашему сыну и терпения его родителям. Все будет хорошо», — писали интернет-пользователи.