Оксана Воеводина приняла серьезную болезнь сына за смуглую кожу

Месяц назад Оксана Воеводина родила сына. Победительница конкурса «Мисс Москва-2015» периодически делится с подписчиками своими фотографиями и рассказывает про материнские будни.

Оксана Воеводина



В конце прошлого года Оксана Воеводина вышла замуж за короля Малайзии Мухаммада V. Месяц назад супруги впервые стали родителями — на свет появился их сын Исмаил Леон.

Экс-король Малайзии Мухаммад V и Оксана Воеводина

Мисс Москва-2015 периодически делится с фолловерами снимками малыша и рассказывает, как он изменил ее жизнь. На днях Оксана призналась, что в первые дни жизни малыша обнаружилась серьезная болезнь, однако модель не сразу поняла это.

21 мая Оксана стала матерью

«Первые две недели жизни Лео очень сильно потерял в весе, и у него сохранялась желтуха, на которую я не обратила особого внимания, так как подумала, что он просто смуглый», — поведала новоиспеченная мама своим подписчикам.

«Но к первому месяцу жизни он поправился и набрал необходимый вес в плюс 1 кг», — продолжила Воеводина.



1 2 3 ... 10 22 ноября 2018-го Оксана Воеводина вышла замуж за короля Малайзии

Подписчики звезды поддержали модель теплыми словами. «Здоровья вашему сыну и терпения его родителям. Все будет хорошо», — писали интернет-пользователи.