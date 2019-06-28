24-летняя внучка Алисы Фрейндлих подарила 84-летней актрисе первого правнука

84-летняя Алиса Фрейндлих — мама и бабушка. С недавних пор актриса театра и кино получила новый статус — она стала прабабушкой.

Алиса Фрейндлих



Алиса Фрейндлих украсила собой не одну киноленту, однако самой известной многие считают ее роль Людмилы Калугиной в «Служебном романе». Сейчас 84-летняя актриса продолжает работу. И даже новый статус, который недавно приобрела Фрейндлих, не изменит ее планов.

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Знаменитость все еще выходит на сцену, несмотря на то, что недавно стала прабабушкой. Первого правнука актрисе подарила 24-летняя Анна Тарасова. Внучка стала мамой 28 июня. Пол, вес ребенка и его имя пока неизвестны.

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Напомним, Анна Тарасова вышла замуж в 2017-м. Избранником внучки Алисы Фрейндлих стал актер театра и кино Алексей Мышинский.