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Влад Топалов и Регина Тодоренко улетели в Италию, где сыграют свадьбу

Поклонники с нетерпением ждут, когда начнется свадебное торжество Влада Топалова и Регины Тодоренко. Судя по всему, праздник состоится уже в ближайшие дни — ведь знаменитости не перестают намекать об этом. 
Регина Тодоренко, Влад Топалов
Регина Тодоренко и Влад Топалов

Прошлой осенью Влад Топалов и Регина Тодоренко стали мужем и женой. Пара решила тайно узаконить отношения незадолго до рождения сына, а уже после сыграть роскошную свадьбу. 

Несколько месяцев назад телеведущая случайно проболталась, что они с мужем собираются устроить свадьбу в мае.

Впрочем, собрать гостей весной по каким-то причинам у знаменитостей не получилось — быть может, они вспомнили о свадебной примете, связанной с этим месяцем?

А несколько дней назад Топалов и Тодоренко вместе с сыном уехали в Италию. 30 июня к ним присоединилась младшая сестра певца Алина, которая, как оказалось, занимается подготовкой будущего торжества супругов. 

29 июня Алина сообщила фолловерам, что свадьба ее родственников состоится буквально через несколько дней.

Сегодня утром Регина подтвердила, что скоро примерит подвенечный наряд. «О боги, сложно себе представить, что может быть лучше этой сказки. Невозможно описать словами, я до сих пор не верю своим глазам! Лучше через недельку я вам все сама покажу!» — написала телеведущая. 

Судя по всему, звездная пара не планирует скрывать подробности церемонии. По словам Тодоренко и сестры Топалова, все главные моменты этого дня обязательно попадут в Инстаграм. Что же, внимательно следим за развитием событий, чтобы ничего не пропустить.

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30 июня 2019
Текст Александра Борисова
Фото @ace_events, @alina_topalova, @reginatodorenko/Instagram
Теги

Регина Тодоренко, Влад Топалов, Алина Топалова

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11 комментариев Добавить комментарий
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  • Мне нравится их пара.Желаю Владу и Регинке долгих совместных лет!

  • Лучше бы уехали на свадьбу в какую-нибудь деревню Кукуево а заодно предварительно отремонтировали бы местные дороги и покрасили домишки ... Родина бы их не забыла ...

  • Как говорит мамуля моим двум сестрёнкам ... "Много будете знать - скоро замуж не выйдете." ...

  • Да, кому ваша деревня нужна? Разве что рпц вам может храмов понастроить. Все учатся, женятся живут и отдыхают уже давным давно не здесь.

  • Да, кому ваша деревня нужна? Разве что рпц вам может храмов понастроить. Все учатся, женятся, живут и отдыхают уже давным давно не здесь.

  • Гость

    Лучше бы уехали на свадьбу в какую-нибудь деревню Кукуево а заодно предварительно отремонтировали бы местные дороги и покрасили домишки ... Родина бы их не забыла ...

    Да, украинским дорогам ремонт требуется капитальный, а иной раз их заново строить надо. Но только зачем это Топалову-то ?

  • Регина с одной стороны пытается строить из себя светскую даму в кружавчиках и парче, а с другой вечно рот открывает до горла аж , как базарная продавщица и глаза выпучивает как кролик Роджер. Мадам Стороженко на Привозе, натурально и есть. Одесса-мама на лбу написана.

  • 10 фото, Топалов аж сморщился и глаза сощурил, чтобы не смотреть в эту разверзшуюся пасть. Ну что это? (((

  • Тебя разводят, парень ...

  • Гость

    Да, кому ваша деревня нужна? Разве что рпц вам может храмов понастроить. Все учатся, женятся, живут и отдыхают уже давным давно не здесь.

    А где? ... В Вилларива и Виллабаджо? ...

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