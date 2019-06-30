Влад Топалов и Регина Тодоренко улетели в Италию, где сыграют свадьбу

Поклонники с нетерпением ждут, когда начнется свадебное торжество Влада Топалова и Регины Тодоренко. Судя по всему, праздник состоится уже в ближайшие дни — ведь знаменитости не перестают намекать об этом.

Регина Тодоренко и Влад Топалов

Прошлой осенью Влад Топалов и Регина Тодоренко стали мужем и женой. Пара решила тайно узаконить отношения незадолго до рождения сына, а уже после сыграть роскошную свадьбу.

Несколько месяцев назад телеведущая случайно проболталась, что они с мужем собираются устроить свадьбу в мае

Впрочем, собрать гостей весной по каким-то причинам у знаменитостей не получилось — быть может, они вспомнили о свадебной примете, связанной с этим месяцем?

А несколько дней назад Топалов и Тодоренко вместе с сыном уехали в Италию. 30 июня к ним присоединилась младшая сестра певца Алина, которая, как оказалось, занимается подготовкой будущего торжества супругов.

29 июня Алина сообщила фолловерам, что свадьба ее родственников состоится буквально через несколько дней.

Сегодня утром Регина подтвердила, что скоро примерит подвенечный наряд. «О боги, сложно себе представить, что может быть лучше этой сказки. Невозможно описать словами, я до сих пор не верю своим глазам! Лучше через недельку я вам все сама покажу!» — написала телеведущая.

1 2 3 ... 10 На днях Влад Топалов и Регина Тодоренко отправились на побережье Италии

Судя по всему, звездная пара не планирует скрывать подробности церемонии. По словам Тодоренко и сестры Топалова, все главные моменты этого дня обязательно попадут в Инстаграм. Что же, внимательно следим за развитием событий, чтобы ничего не пропустить.