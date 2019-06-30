«Разрешает детям употреблять алкоголь и смотреть фильмы для взрослых»: бывшая няня рассказала о жизни в семье Анджелины Джоли

Анджелина Джоли является одной из самых обсуждаемых мам Голливуда. Дети актрисы носят одежду другого пола и не ходят в школу.
В прошлом месяце в Сети и вовсе ходили слухи о том, что 13-летняя Шайло Джоли-Питт с позволения матери начала пить гормоны и готовиться к смене пола.
В разговоре с журналистами западного издания Ok! женщина, скрывшая свое имя, рассказала, как жила в семье, когда Анджелина разводилась с Брэдом Питтом.
По словам няни, работать со звездным семейством ей было очень сложно. Наследников актеров она назвала «дикими» и заметила, что Джоли во всем им потакает, считая, что это делает ее идеальной матерью.
Кроме того, экс-гувернантка призналась, что видела, как старшие дети Джоли и Питта принимают алкоголь. По ее словам, мужчина, не так давно завязавший с выпивкой, всегда приходил в ярость, когда узнавал, что его приемные сыновья балуются вином. А вот Энджи не видела ничего предосудительного в том, чтобы ребята выпивали, и иногда даже присоединялась к их компании.
Также женщина поведала, что Джоли не считает правильным запрещать детям просмотр фильмов для взрослых, будь то фильмы ужасов или эротика. Младших близнецов Вивьен и Нокс это все пока, конечно, не интересует — вместо этого ребята днями играют в компьютерные игры или рисуют прямо на стенах огромного особняка актрисы.