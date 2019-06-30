«Разрешает детям употреблять алкоголь и смотреть фильмы для взрослых»: бывшая няня рассказала о жизни в семье Анджелины Джоли

О том, что Анджелина Джоли допускает немало вольностей в воспитании детей, известно уже давно. На днях бывшая гувернантка рассказала журналистам подробности жизни звездной семьи.

Анджелина Джоли с детьми

Анджелина Джоли является одной из самых обсуждаемых мам Голливуда. Дети актрисы носят одежду другого пола и не ходят в школу.



В прошлом месяце в Сети и вовсе ходили слухи о том, что 13-летняя Шайло Джоли-Питт с позволения матери начала пить гормоны и готовиться к смене пола.

А недавно подтвердила странности методики воспитания оскароносной актрисы и бывшая няня ее детей.

В разговоре с журналистами западного издания Ok! женщина, скрывшая свое имя, рассказала, как жила в семье, когда Анджелина разводилась с Брэдом Питтом.

По словам няни, работать со звездным семейством ей было очень сложно. Наследников актеров она назвала «дикими» и заметила, что Джоли во всем им потакает, считая, что это делает ее идеальной матерью.

Женщина рассказала, что раньше на детей положительно влиял Брэд Питт, но после его ухода ситуация сильно ухудшилась. Ребята не соблюдают режим дня, постоянно едят фастфуд и очень много гуляют вместо того, чтобы заниматься учебой и делами.

Кроме того, экс-гувернантка призналась, что видела, как старшие дети Джоли и Питта принимают алкоголь. По ее словам, мужчина, не так давно завязавший с выпивкой, всегда приходил в ярость, когда узнавал, что его приемные сыновья балуются вином. А вот Энджи не видела ничего предосудительного в том, чтобы ребята выпивали, и иногда даже присоединялась к их компании.



1 2 3 ... 10 Бывшая няня семейства Джоли-Питт рассказала о методах воспитания Анджелины

Также женщина поведала, что Джоли не считает правильным запрещать детям просмотр фильмов для взрослых, будь то фильмы ужасов или эротика. Младших близнецов Вивьен и Нокс это все пока, конечно, не интересует — вместо этого ребята днями играют в компьютерные игры или рисуют прямо на стенах огромного особняка актрисы.