В Сети обсуждают французского бойфренда красавицы-внучки Софии Ротару

Пожалуй, София Евдокименко интересует общественность не меньше, чем ее знаменитая бабушка София Ротару.
А недавно фолловерам стало известно, что Соня влюблена и счастлива. Вот уже некоторое время она встречается с французом по имени Марко Дюменил.
О бойфренде девушки известно совсем немного. Он зарабатывает на жизнь с помощью собственного бизнеса.
Судя по соцсетям, пара встречается с конца февраля. В своем микроблоге София не афиширует отношения с мужчиной. А вот Марко регулярно делится с фолловерами кадрами, на которых запечатлена его девушка.
Судя по всему, у влюбленных весьма серьезные намерения на будущее. Несколько недель назад семья Сони во главе с ее знаменитой бабушкой встретилась с Марко в Лондоне. Быть может, в скором времени девушка станет женой француза?