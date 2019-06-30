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В Сети обсуждают французского бойфренда красавицы-внучки Софии Ротару

За жизнью 18-летней Сони Евдокименко следит большое количество поклонников. Недавно пользователи Сети разузнали, что девушка встречается с французским бизнесменом. 
София Евдокименко
София Евдокименко

Пожалуй, София Евдокименко интересует общественность не меньше, чем ее знаменитая бабушка София Ротару.

К 18 годам девушка успела поработать моделью за границей и даже выпустить несколько собственных песен.

А недавно фолловерам стало известно, что Соня влюблена и счастлива. Вот уже некоторое время она встречается с французом по имени Марко Дюменил. 

София Евдокименко
 

О бойфренде девушки известно совсем немного. Он зарабатывает на жизнь с помощью собственного бизнеса. 

Вероятно, дела у Дюменила идут весьма успешно — по крайней мере, он может позволить себе владеть солидными иномарками и регулярно отдыхать в Сен-Тропе. 

Судя по соцсетям, пара встречается с конца февраля. В своем микроблоге София не афиширует отношения с мужчиной. А вот Марко регулярно делится с фолловерами кадрами, на которых запечатлена его девушка.

Судя по всему, у влюбленных весьма серьезные намерения на будущее. Несколько недель назад семья Сони во главе с ее знаменитой бабушкой встретилась с Марко в Лондоне. Быть может, в скором времени девушка станет женой француза?

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30 июня 2019
Текст Александра Борисова
Фото @marcodumenil, @iamsofiaeve/nstagram
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София Евдокименко

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