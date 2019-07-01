Давно женатые Дэвид и Виктория Бекхэм не скрывали чувств друг к другу на музыкальном фестивале Гластонбери

Казалось, что чувства Дэвида и Виктории Бекхэм охладели уже много лет назад. Впрочем, в минувшие выходные знаменитости доказали, что до сих пор испытывают страсть друг к другу.

Дэвид и Виктория Бекхэм

Всего через несколько дней Дэвид и Виктория Бекхэм отметят 20-ю годовщину своей свадьбы. Кажется, за это долгое время отношения пары сильно изменились.

В Сети то и дело ходят слухи о разладе между знаменитыми супругами.

Впрочем, сами экс-футболист и дизайнер нередко опровергают подобные заявления и демонстрируют, что они по-прежнему счастливы вместе.

В минувшие выходные в Лондоне проходил масштабный музыкальный фестиваль Гластонбери. Среди звездных гостей события была замечена и чета Бекхэмов.



Судя по сообщениям западных СМИ, Дэвид и Виктория приятно удивили посетителей фестиваля своей открытостью и позитивом.

«Они вели себя как двое подростков и постоянно обнимались во время танцев. Это было весьма публичное проявление чувств для такой пары, как Бекхэмы, но, похоже, им было все равно на окружающих», — цитирует слова одного из зрителей портал The Mirror.

1 2 3 ... 8 В минувшие выходные Дэвид и Виктория Бекхэм посетили музыкальный фестиваль Гластонбери

В это сложно поверить, но супруги так разгорячились во время одного из диджей-сетов, что вечно строгая и сдержанная Виктория даже ущипнула своего мужа за ягодицу! Неужели звездная пара переживает какой-то новый период в своих отношениях?