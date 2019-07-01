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Светлана Лобода поймала букет невесты на свадьбе сестры

Совсем недавно подписчики Светланы Лободы ошибочно поздравляли певицу с предстоящим замужеством. Может, они не были так уж неправы? 
Светлана Лобода
Светлана Лобода

Светлана Лобода не распространяется о своей личной жизни. Поэтому фолловеры певицы постоянно строят свои предположения по поводу ее возлюбленного и видят намеки там, где их нет.

Так, еще недавно все обсуждали предполагаемый роман 36-летней Лободы и 56-летнего Тилля Линдеманна. Общественность даже думала, что год назад исполнительница родила от немецкого музыканта дочь Тильду. Однако эти сплетни не подтвердились.

Светлана Лобода
Светлана Лобода показала фото со свадьбы младшей сестры

А на днях в одном из постов Светланы увидели намек на свадьбу. Выяснилось, что замуж выходила ее сестра Ксения. Торжественное событие состоялось 29 июня, после которого звезда поделилась с поклонниками несколькими красивыми кадрами

Например, артистка показала, как ловит букет невесты. Лобода явно не ожидала этого и была искренне рада сюрпризу. Многие фолловеры поспешили поздравить знаменитость с предстоящим торжеством, ведь, согласно примете, поймавшая букет девушка в скором времени должна выйти замуж.

Уверенность в этом выразила и Яна Рудковская. «Это знак», — оставила свой комментарий под новым роликом продюсер.

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01 июля 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото @lobodaofficial, @ksushka_loboda/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
Теги

Светлана Лобода, Тилль Линдеманн

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