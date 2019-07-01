Светлана Лобода поймала букет невесты на свадьбе сестры

Совсем недавно подписчики Светланы Лободы ошибочно поздравляли певицу с предстоящим замужеством. Может, они не были так уж неправы?

Светлана Лобода

Светлана Лобода не распространяется о своей личной жизни. Поэтому фолловеры певицы постоянно строят свои предположения по поводу ее возлюбленного и видят намеки там, где их нет.



Так, еще недавно все обсуждали предполагаемый роман 36-летней Лободы и 56-летнего Тилля Линдеманна. Общественность даже думала, что год назад исполнительница родила от немецкого музыканта дочь Тильду. Однако эти сплетни не подтвердились.

Светлана Лобода показала фото со свадьбы младшей сестры

А на днях в одном из постов Светланы увидели намек на свадьбу. Выяснилось, что замуж выходила ее сестра Ксения. Торжественное событие состоялось 29 июня, после которого звезда поделилась с поклонниками несколькими красивыми кадрами.

Например, артистка показала, как ловит букет невесты. Лобода явно не ожидала этого и была искренне рада сюрпризу. Многие фолловеры поспешили поздравить знаменитость с предстоящим торжеством, ведь, согласно примете, поймавшая букет девушка в скором времени должна выйти замуж.



1 2 3 ... 10 На днях Светлана Лобода вызвала новую волну слухов о своей личной жизни

Уверенность в этом выразила и Яна Рудковская. «Это знак», — оставила свой комментарий под новым роликом продюсер.