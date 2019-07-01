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«Люблю курить и материться»: Лера Кудрявцева откровенно о своих вредных привычках

Лера Кудрявцева часто разоблачает звезд в программе «Секрет на миллион» на НТВ. На днях ведущая сама поведала о своих «тараканах».
Лера Кудрявцева
Лера Кудрявцева

Лера Кудрявцева периодически делится с фолловерами своими мыслями и переживаниями по тому или иному поводу. Так, она уже поведала о плюсах и минусах разницы в возрасте со своим мужем Игорем Макаровым, рассказав, как реагирует на его привычки.

Лера Кудрявцева, Игорь Макаров
48-летняя Лера Кудрявцева и 31-летний Игорь Макаров

Однако и сама телеведущая не лишена некоторых «тараканов». В Инстаграме Лера Кудрявцева разоткровенничалась со своими подписчиками и призналась, что далеко не идеальна. 

«Я люблю курить и материться, и не читайте мне мораль, что это плохо. Знаю, но люблю», — написала Лера под новым фото в микроблоге (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).
Лера Кудрявцева
Лера Кудрявцева рассказала фолловерам о своих привычках

«Ненавижу менять сумки, мне прям лень все перекладывать из одной в другую. И если мои дела не записаны в бумажный ежедневник (забыла записать, например), значит этих дел у меня нет», — продолжила телеведущая. 

Многие фолловеры поддержали Леру, рассказав о своих слабостях. Среди подписчиков были и звездные друзья ведущей. «Обожаю тебя именно такой», — обратился к Кудрявцевой Сергей Лазарев. «Такие же, кроме ''курю''», — написала Катя Гордон.

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01 июля 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото @leratv/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
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Лера Кудрявцева

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Ну и правильно! Мне вот нравится, что Собчак матерится на своём канале. Такая ухоженная, интеллигентная дамочка и приправляет свою речь матом. Пора уже. Помню, как меня гнобили в детстве и в юности, что я, мол, девочка и вообще так себя не ведут, сяк себя не ведут, помню как говорила слово «пожалуйста» вместо запятых. В универе наш ректор (которого, кстати, потом посадили за взятки), девчонок гонял, мальчикам можно было курить у универа, а девчонкам нет. Курить я бросила, потому что надоело, а матерюсь иногда, когда спотыкаюсь или стрессую.

  • А я не матерюсь и не курю. Никакой потребности в этом не испытываю. Собчак не смотрю, противна и неинтересна в своей глупости.

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