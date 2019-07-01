«Люблю курить и материться»: Лера Кудрявцева откровенно о своих вредных привычках

Лера Кудрявцева часто разоблачает звезд в программе «Секрет на миллион» на НТВ. На днях ведущая сама поведала о своих «тараканах».

Лера Кудрявцева

Лера Кудрявцева периодически делится с фолловерами своими мыслями и переживаниями по тому или иному поводу. Так, она уже поведала о плюсах и минусах разницы в возрасте со своим мужем Игорем Макаровым, рассказав, как реагирует на его привычки.

48-летняя Лера Кудрявцева и 31-летний Игорь Макаров

Однако и сама телеведущая не лишена некоторых «тараканов». В Инстаграме Лера Кудрявцева разоткровенничалась со своими подписчиками и призналась, что далеко не идеальна.

«Я люблю курить и материться, и не читайте мне мораль, что это плохо. Знаю, но люблю», — написала Лера под новым фото в микроблоге (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

Лера Кудрявцева рассказала фолловерам о своих привычках

«Ненавижу менять сумки, мне прям лень все перекладывать из одной в другую. И если мои дела не записаны в бумажный ежедневник (забыла записать, например), значит этих дел у меня нет», — продолжила телеведущая.



1 2 3 ... 10 Лера Кудрявцева часто раскрывает секреты звезд в своей программе

Многие фолловеры поддержали Леру, рассказав о своих слабостях. Среди подписчиков были и звездные друзья ведущей. «Обожаю тебя именно такой», — обратился к Кудрявцевой Сергей Лазарев. «Такие же, кроме ''курю''», — написала Катя Гордон.