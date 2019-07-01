«Сразу видно, чей мальчик»: в Сети обсуждают повзрослевшего сына Николая Фоменко и Марии Голубкиной

После развода с Николаем Фоменко Мария Голубкина почти не афиширует подробности своей личной жизни. Впрочем, недавно актриса поделилась свежими снимками 16-летнего сына Ивана, которые стали активно обсуждаться в соцсетях.

Мария Голубкина и Николай Фоменко

Долгое время Николай Фоменко и Мария Голубкина были счастливы друг с другом и растили двоих детей. Впрочем, в 2008-м они приняли решение расстаться.

Несмотря на разрыв отношений длиной в 13 лет, знаменитости смогли сохранить дружбу.

После развода Мария стала вести более закрытый образ жизни и все реже выходить в свет.

Однако иногда счастливая мать с удовольствием делится с поклонниками фотографиями подросших детей.

Недавно актриса выставила в микроблог снимки 16-летнего сына Ивана, которые произвели настоящий фурор в Сети.

Многим показалось, что Ваня невероятно похож на своего знаменитого отца. «Сразу видно, чей мальчик», — прокомментировала один из снимков подписчица Голубкиной (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

1 2 3 ... 8 Не так давно сыну Николая Фоменко от Марии Голубкиной исполнилось 16 лет

Мнение общественности разделилось. Некоторые видят в молодом человеке только черты Николая Фоменко. Другие же уверены, что юноша похож и на мать. Впрочем, главное, что все находят Ивана невероятно обаятельным и пророчат ему блестящее будущее.



А как вы считаете, на кого больше похож Иван Фоменко?