«Сразу видно, чей мальчик»: в Сети обсуждают повзрослевшего сына Николая Фоменко и Марии Голубкиной

Долгое время Николай Фоменко и Мария Голубкина были счастливы друг с другом и растили двоих детей. Впрочем, в 2008-м они приняли решение расстаться.
После развода Мария стала вести более закрытый образ жизни и все реже выходить в свет.
Однако иногда счастливая мать с удовольствием делится с поклонниками фотографиями подросших детей.
Многим показалось, что Ваня невероятно похож на своего знаменитого отца. «Сразу видно, чей мальчик», — прокомментировала один из снимков подписчица Голубкиной (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).
Мнение общественности разделилось. Некоторые видят в молодом человеке только черты Николая Фоменко. Другие же уверены, что юноша похож и на мать. Впрочем, главное, что все находят Ивана невероятно обаятельным и пророчат ему блестящее будущее.
А как вы считаете, на кого больше похож Иван Фоменко?