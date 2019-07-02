Виктория Боня назвала количество килограммов, которые ей нужно набрать, чтобы быть в форме

Виктория Боня считает себя худой и отчаянно пытается набрать вес. На днях звезда Инстаграма сообщила, сколько килограммов ей не хватает, чтобы чувствовать себя комфортно.

Виктория Боня

С прошлой недели 39-летняя Виктория Боня начала усердные тренировки по набору массы, а также села на углеводную диету. Как сообщила экс-участница «Дома-2», она давно не весила 51 килограмм и не была такой тощей.



Грамм за граммом цифра на весах, к радости Виктории, увеличивается, и спустя три дня весы уже показывали цифру 52. Многие фолловеры интересуются, насколько же звезде нужно поправиться для полного счастья. «Ну хотя бы 3-4 кг, и я буду рада!» — не скрывая, ответила инстаграм-знаменитость.



1 2 3 ... 10 39-летняя Виктория Боня тщательно следит за своей внешностью и фигурой

В комментариях многие подписчицы посетовали на свои проблемы с весом: кто-то, так же как и Виктория, не мог набрать несколько килограммов, а кто-то пытался от них избавиться.