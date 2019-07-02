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Виктория Боня назвала количество килограммов, которые ей нужно набрать, чтобы быть в форме

Виктория Боня считает себя худой и отчаянно пытается набрать вес. На днях звезда Инстаграма сообщила, сколько килограммов ей не хватает, чтобы чувствовать себя комфортно.
Виктория Боня
Виктория Боня

С прошлой недели 39-летняя Виктория Боня начала усердные тренировки по набору массы, а также села на углеводную диету. Как сообщила экс-участница «Дома-2», она давно не весила 51 килограмм и не была такой тощей. 

Грамм за граммом цифра на весах, к радости Виктории, увеличивается, и спустя три дня весы уже показывали цифру 52. Многие фолловеры интересуются, насколько же звезде нужно поправиться для полного счастья. «Ну хотя бы 3-4 кг, и я буду рада!» — не скрывая, ответила инстаграм-знаменитость.

В комментариях многие подписчицы посетовали на свои проблемы с весом: кто-то, так же как и Виктория, не мог набрать несколько килограммов, а кто-то пытался от них избавиться. 

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02 июля 2019
Текст Авдеева Екатерина
Фото @victoriabonya/Instagram
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Виктория Боня

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • Ноги на фото разной толщины. Исхудали по разному)

  • Пора про Боню отдельный блок новостной сделать. То Боня хочет набрать кг, то сбросить, то нарастит волосы, то снимет. Мытарства Бони. Очень захватывающе.

  • Не слежу за ней, так что может она сейчас реально похудела. Но раньше худой она была только у своих фантазиях)) на фотках с мероприятий очень такого среднего и даже с лишними кило телосложения. Выраженной талии и крутой попы у неё когда не было, титьки вставила, так что вполне можно и худой побыть. Смысл набирать?

  • Если правда, что она собралась участвовать в Форде Байард, то эта ее мышиная возня понятна. Там фотошоп не применишь, вот и надо выкручиваться, куда делась инстаграмная газель. Да вот же она - специально поправилась, а вовсе не фотошоп это был. Помню ее смешное видео, когда она гимнастку на брусьях изображала.

  • 635

    Пора про Боню отдельный блок новостной сделать. То Боня хочет набрать кг, то сбросить, то нарастит волосы, то снимет. Мытарства Бони. Очень захватывающе.

    То по_па накачалась, то исчезла как ни бывало. Судя по видео из зала в бьюти - она была только в поролоновом варианте.

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Гость 2019-07-01 17:15:00
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32 Комментариев





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