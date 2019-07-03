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В Сети обсуждают роскошное кольцо Аллы Пугачевой

На днях в соцсетях появился новый снимок Аллы Пугачевой, на котором поклонники заметили кольцо с крупным бриллиантом на левой руке Примадонны. Пользователи Сети стали предполагать, во сколько обошлось украшение знаменитости. 
Алла Пугачева
Алла Пугачева

Долгое время Алла Пугачева была равнодушна к драгоценностям. Несмотря на то, что бывшие супруги и состоятельные поклонники дарили ей бриллианты, звезда предпочитала их не носить.

Впрочем, после свадьбы с Максимом Галкиным Алла Борисовна пересмотрела отношение к украшениям. 

Поговаривают, что в честь торжества юморист подарил возлюбленной целую коллекцию драгоценностей стоимостью в несколько миллионов рублей. 

Олеся Судзиловская, Алла Пугачева
Олеся Судзиловская и Алла Пугачева

Недавно в микроблоге Олеси Судзиловской появилось фото с Примадонной. На руке Пугачевой пользователи Сети заметили кольцо с внушительным по размеру бриллиантом. 

Судя по словам знатоков, уже успевших оценить украшение, роскошный камень на кольце достигает веса в 12 (!) карат — а может, и еще больше.

Впервые поклонники заметили украшение еще в мае, на снимке певицы с супругом.

  • Алла Пугачева, Максим Галкин
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    Пользователи Сети заметили, что Алла Пугачева стала носить шикарное кольцо
    Смотреть галерею

Вполне вероятно, что шикарное кольцо, стоимость которого может достигать полумиллиона долларов, звезде подарил Максим Галкин в честь ее недавнего юбилея. Стоит отметить, что Алла Борисовна носит новое украшение на среднем пальце, в комплекте с обручальным кольцом. 

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03 июля 2019
Текст Александра Борисова
Фото @olesya_sudzilovskaya, @maxgalkinru/Instagram
Теги

Алла Пугачева, Максим Галкин, Гарри Галкин, Лиза Галкина, Олеся Судзиловская

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Вот глаз -алмаз, у автора! Всю подноготную кольца рассказал

  • господи, ну купил и купил. что за истерика то?

  • Макс - молодец, редкий для современной России мужчина. Рада за Аллу

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Гость 2019-07-01 17:15:00
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Что-то все от него бегут... наверное не от хорошей жизни. По внешности конечно не судят, но она у него устрашающая. Не плане того, что он некрасивый или старый, лицо жестокое.
Сирота, чемпионка, боец: какая она, сбежавшая принцесса Дубая, и почему ушла, прихватив детей и 40 млн долларов
32 Комментариев





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