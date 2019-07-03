В Сети обсуждают роскошное кольцо Аллы Пугачевой

Долгое время Алла Пугачева была равнодушна к драгоценностям. Несмотря на то, что бывшие супруги и состоятельные поклонники дарили ей бриллианты, звезда предпочитала их не носить.
Поговаривают, что в честь торжества юморист подарил возлюбленной целую коллекцию драгоценностей стоимостью в несколько миллионов рублей.
Недавно в микроблоге Олеси Судзиловской появилось фото с Примадонной. На руке Пугачевой пользователи Сети заметили кольцо с внушительным по размеру бриллиантом.
Впервые поклонники заметили украшение еще в мае, на снимке певицы с супругом.
Вполне вероятно, что шикарное кольцо, стоимость которого может достигать полумиллиона долларов, звезде подарил Максим Галкин в честь ее недавнего юбилея. Стоит отметить, что Алла Борисовна носит новое украшение на среднем пальце, в комплекте с обручальным кольцом.