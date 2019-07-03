В Сети обсуждают роскошное кольцо Аллы Пугачевой

На днях в соцсетях появился новый снимок Аллы Пугачевой, на котором поклонники заметили кольцо с крупным бриллиантом на левой руке Примадонны. Пользователи Сети стали предполагать, во сколько обошлось украшение знаменитости.

Алла Пугачева

Долгое время Алла Пугачева была равнодушна к драгоценностям. Несмотря на то, что бывшие супруги и состоятельные поклонники дарили ей бриллианты, звезда предпочитала их не носить.

Впрочем, после свадьбы с Максимом Галкиным Алла Борисовна пересмотрела отношение к украшениям.

Поговаривают, что в честь торжества юморист подарил возлюбленной целую коллекцию драгоценностей стоимостью в несколько миллионов рублей.

Олеся Судзиловская и Алла Пугачева

Недавно в микроблоге Олеси Судзиловской появилось фото с Примадонной. На руке Пугачевой пользователи Сети заметили кольцо с внушительным по размеру бриллиантом.

Судя по словам знатоков, уже успевших оценить украшение, роскошный камень на кольце достигает веса в 12 (!) карат — а может, и еще больше.

Впервые поклонники заметили украшение еще в мае, на снимке певицы с супругом.

1 2 3 ... 8 Пользователи Сети заметили, что Алла Пугачева стала носить шикарное кольцо

Вполне вероятно, что шикарное кольцо, стоимость которого может достигать полумиллиона долларов, звезде подарил Максим Галкин в честь ее недавнего юбилея. Стоит отметить, что Алла Борисовна носит новое украшение на среднем пальце, в комплекте с обручальным кольцом.