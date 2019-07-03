«Все эти годы ты идешь, как танк, ничего не боясь»: Ксения Бородина поздравила Курбана Омарова с 4-й годовщиной свадьбы

Ксения Бородина счастливо живет с мужем Курбаном Омаровым и воспитывает с ним общую дочь. Отношения пары не всегда были идеальными, о чем телеведущая вспомнила в своем новом посте.

Ксения Бородина и Курбан Омаров

Известная телеведущая Ксения Бородина сейчас отдыхает в Италии. В отпуск звезда отправилась со всей семьей, прихватив с собой даже собаку. На побережье Тирренского моря знаменитость отметила четвертую годовщину свадьбы со своим супругом Курбаном Омаровым.



3 июля 2015 года Курбан и Ксения официально стали мужем и женой. В честь этой важной даты ведущая самой известной телестройки опубликовала видео, под которым призналась в любви своему супругу.



«Сегодня нашему браку исполнилось 4 года. Я не умею благодарить, но сегодня хочу сказать большое спасибо за терпение. Все эти годы что мы только ни проживали, а ты идешь, как танк, ничего не боясь», — трогательно обратилась Бородина к мужу (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

«Столько различных мнений и ярлыков, а ты — скала. Только по-настоящему сильный мужчина способен не реагировать, а дальше, взяв сильной рукой свою жену, вести семью только вверх самыми безопасными тропами. Спасибо тебе, люблю!» — продолжила знаменитость.



Ответ Омарова не заставил себя долго ждать. «Всем большое спасибо за море поздравлений. И самое большое спасибо моей жене за терпение. Я знал, что она сильный человек, но не думал, что настолько», — в привычной шуточной манере написал Курбан в соцсети.

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Подписчики Ксении сразу же принялись поздравлять звездную пару с годовщиной. «Долгих лет семейной жизни», «Вы молодцы! Мне кажется, вы уже вечность вместе», — писали комментаторы. Мы присоединяемся к теплым словам и желаем супругам еще не раз отметить столь приятный праздник.