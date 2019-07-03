Анна Седокова сообщила, что Наталья Рудова была единственной, кто поддержал ее во время развода

Анна Седокова и Наталья Рудова — давние подруги. Вместе они не только появляются на светских мероприятиях, но и проводят совместные отпуска за границей.
2 июля Наталья отмечала день рождения. Одной из первыз ее поздравила Седокова. «Моя любовь! Сегодня твой день рождения, и я хочу пожелать тебе счастья и здоровья. Ты самый светлый человек в моей жизни, и если мы все идем с пороками, то ты как-то стойко держишься!» — написала певица (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены).
- Анна Седокова и Максим Чернявский развелись еще в 2013 годуСмотреть галерею
Напомним, год назад Анна Седокова переживала довольно сложный период. Ее бывший супруг Максим Чернявский пытался лишить артистку родительских прав и судился с ней за их общую дочь Монику. На данный момент все разрешилось, и звезда может спокойно видеться с 7-летней девочкой.