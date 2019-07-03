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Анна Седокова сообщила, что Наталья Рудова была единственной, кто поддержал ее во время развода

2 июля Наталья Рудова отметила свой день рождения. Тогда же ее звездная подруга Анна Седокова посвятила актрисе большой пост, в котором поведала, за что ценит именинницу.
Наталья Рудова, Анна Седокова
Наталья Рудова и Анна Седокова

Анна Седокова и Наталья Рудова — давние подруги. Вместе они не только появляются на светских мероприятиях, но и проводят совместные отпуска за границей. 

Наталья Рудова
Новый пост Анна Седокова посвятила своей подруге

2 июля Наталья отмечала день рождения. Одной из первыз ее поздравила Седокова. «Моя любовь! Сегодня твой день рождения, и я хочу пожелать тебе счастья и здоровья. Ты самый светлый человек в моей жизни, и если мы все идем с пороками, то ты как-то стойко держишься!» — написала певица (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены).

«Ната — единственная женщина, которая при встрече с моим бывшим мужем в период нашего шумного развода переходила на другую сторону улицы. Когда другие мои подруги писали ему смс с сочувствием. А это, девочки, дорогого стоит, и я никогда этого не забуду!» — продолжила Седокова.

Напомним, год назад Анна Седокова переживала довольно сложный период. Ее бывший супруг Максим Чернявский пытался лишить артистку родительских прав и судился с ней за их общую дочь Монику. На данный момент все разрешилось, и звезда может спокойно видеться с 7-летней девочкой. 

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03 июля 2019
Текст Авдеева Екатерина
Фото @annasedokova, @rudovanata, @galichida/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
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Анна Седокова, Наталья Рудова

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Гость 2019-07-01 17:15:00
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Что-то все от него бегут... наверное не от хорошей жизни. По внешности конечно не судят, но она у него устрашающая. Не плане того, что он некрасивый или старый, лицо жестокое.
Сирота, чемпионка, боец: какая она, сбежавшая принцесса Дубая, и почему ушла, прихватив детей и 40 млн долларов
32 Комментариев





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