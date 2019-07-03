Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Лурдес Леон надела наряд, на который не отважилась бы в молодости даже ее мать Мадонна

Многие звезды не всегда удачно выглядят на кадрах, сделанных папарацци. На днях предметом обсуждения стала Лурдес Леон, 22-летняя дочь Мадонны.
Лурдес Леон
Лурдес Леон 

Мировая певица Мадонна привыкла удивлять поклонников не только своими концертами, но и эпатажными образами. Звезда умело выбирает платья на свою фигуру, чего не скажешь о ее 22-летней дочери Лурдес Леон.

Лурдес Леон
Лурдес Леон 

На днях папарацци застали Лурдес в наряде, который неудачно на ней сидел. При том, что у девушки отличная фигура, аутфит подчеркнул лишь ее недостатки. Мини с леопардовым принтом и кроп-топ на тонких бретельках смотрелись нелепо и немного вызывающе. 

Восходящая звезда была замечена на улицах Сохо, когда совершала покупки. Девушка уже не раз заставляла публику обсуждать свой наряд, появляясь то с небритыми подмышками, то в полупрозрачных платьях, почти что обнажая грудь. А как вам наряд Леон?

Перейти к обсуждению 4


03 июля 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото instagram, Getty Images, Legion-Media.ru, Rex Features/Fotodom.ru
Теги

Лурдес Леон

Реклама

4 комментария Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Брови просто жуть!

  • Блин, ну почему Лурдес хотя бы в мать не пошла...У Мадонны по крайней мере есть сексуальность и обаяние, а эта девочка деревяшка, да ещё фигура мужловатая, с широкими плечами...☹️

  • Гость

    Брови просто жуть!

    И не только брови!!

  • Просто не старается быть красивой. Ей на одежду и косметику ложить),
    Если бы она за собой следила, то превзошла бы мать. Сама мадонна про неё говорила что дочка оч талантлива и интересна, но стремления что-то кому-то доказывать у нее отсутствуют напрочь.

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-07-01 17:15:00
139
Что-то все от него бегут... наверное не от хорошей жизни. По внешности конечно не судят, но она у него устрашающая. Не плане того, что он некрасивый или старый, лицо жестокое.
Сирота, чемпионка, боец: какая она, сбежавшая принцесса Дубая, и почему ушла, прихватив детей и 40 млн долларов
32 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.