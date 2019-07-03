Лурдес Леон надела наряд, на который не отважилась бы в молодости даже ее мать Мадонна

Многие звезды не всегда удачно выглядят на кадрах, сделанных папарацци. На днях предметом обсуждения стала Лурдес Леон, 22-летняя дочь Мадонны.

Лурдес Леон



Мировая певица Мадонна привыкла удивлять поклонников не только своими концертами, но и эпатажными образами. Звезда умело выбирает платья на свою фигуру, чего не скажешь о ее 22-летней дочери Лурдес Леон.

Лурдес Леон



На днях папарацци застали Лурдес в наряде, который неудачно на ней сидел. При том, что у девушки отличная фигура, аутфит подчеркнул лишь ее недостатки. Мини с леопардовым принтом и кроп-топ на тонких бретельках смотрелись нелепо и немного вызывающе.

1 2 3 ... 10 Лурдес Леон привыкла вести достаточно скрытный образ жизни

Восходящая звезда была замечена на улицах Сохо, когда совершала покупки. Девушка уже не раз заставляла публику обсуждать свой наряд, появляясь то с небритыми подмышками, то в полупрозрачных платьях, почти что обнажая грудь. А как вам наряд Леон?