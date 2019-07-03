Дмитрий Орлов рассказал, как много лет назад Ирина Пегова потеряла их ребенка

Недавно Дмитрий Орлов стал гостем программы «Судьба человека» на телеканале Россия-1. В беседе с Борисом Корчевниковым актер признался, что в начале отношений с его уже бывшей супругой они пережили страшное горе.

Дмитрий Орлов

3 июля в студию программы «Судьба человека» пришел знаменитый российский актер Дмитрий Орлов. Во время интервью звезда фильма «Брат-2» вспомнил о детстве, учебе в театральном институте и сложностях в начале карьеры.

Не обошлось и без обсуждения брака Дмитрия с Ириной Пеговой — пара была вместе около десяти лет и развелась в 2011 году.

По словам Орлова, их отношения с Пеговой начинались очень бурно. В скором времени после встречи молодая актриса забеременела.

Ирина Пегова (архивное фото)

Увы, тогда стать счастливыми родителями звездам не удалось — все развивалось очень быстро, и они не были готовы к такому важному жизненному этапу. У Ирины случился выкидыш.

«Такой механизм заложен в женщине природой. Организм избавляется от плода, если что-то идет не так», — вспоминает артист.

Сегодня Дмитрий корит себя, что не поддержал возлюбленную. «Самое страшное, если после этого мужчина начинает упрекать женщину и говорить, что это ее вина. У нас так и случилось», — признается Орлов.

К счастью, в скором времени после трагедии у супругов получилось завести ребенка — в 2006-м на свет появилась их дочь Таня. Увы, через несколько лет звезды развелись. По словам Орлова, у них с женой было много причин для расставания: он постоянно ревновал ее и обвинял в жадности, она же не могла смириться с его пагубными пристрастиями. Сейчас актер женат на обычной женщине, далекой от мира шоу-бизнеса, имя которой предпочитает скрывать.