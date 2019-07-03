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Дмитрий Орлов рассказал, как много лет назад Ирина Пегова потеряла их ребенка

Недавно Дмитрий Орлов стал гостем программы «Судьба человека» на телеканале Россия-1. В беседе с Борисом Корчевниковым актер признался, что в начале отношений с его уже бывшей супругой они пережили страшное горе. 
Дмитрий Орлов
Дмитрий Орлов

3 июля в студию программы «Судьба человека» пришел знаменитый российский актер Дмитрий Орлов. Во время интервью звезда фильма «Брат-2» вспомнил о детстве, учебе в театральном институте и сложностях в начале карьеры.

Не обошлось и без обсуждения брака Дмитрия с Ириной Пеговой — пара была вместе около десяти лет и развелась в 2011 году. 

По словам Орлова, их отношения с Пеговой начинались очень бурно. В скором времени после встречи молодая актриса забеременела. 

Ирина Пегова
Ирина Пегова (архивное фото)

Увы, тогда стать счастливыми родителями звездам не удалось — все развивалось очень быстро, и они не были готовы к такому важному жизненному этапу. У Ирины случился выкидыш. 

«Такой механизм заложен в женщине природой. Организм избавляется от плода, если что-то идет не так», — вспоминает артист. 

Сегодня Дмитрий корит себя, что не поддержал возлюбленную. «Самое страшное, если после этого мужчина начинает упрекать женщину и говорить, что это ее вина. У нас так и случилось», — признается Орлов. 

К счастью, в скором времени после трагедии у супругов получилось завести ребенка — в 2006-м на свет появилась их дочь Таня. Увы, через несколько лет звезды развелись. По словам Орлова, у них с женой было много причин для расставания: он постоянно ревновал ее и обвинял в жадности, она же не могла смириться с его пагубными пристрастиями. Сейчас актер женат на обычной женщине, далекой от мира шоу-бизнеса, имя которой предпочитает скрывать. 

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03 июля 2019
Текст Александра Борисова
Фото Persona Stars, Legion-Media.ru, PhotoXPress.ru, @pegovairina, @dmitriyorlovofficial/Instagram
Теги

Ирина Пегова, Дмитрий Орлов

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Гость 2019-07-01 17:15:00
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Что-то все от него бегут... наверное не от хорошей жизни. По внешности конечно не судят, но она у него устрашающая. Не плане того, что он некрасивый или старый, лицо жестокое.
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32 Комментариев





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