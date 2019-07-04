Меган Маркл посетила Уимблдонский турнир в компании лучших подруг

Вот уже пару месяцев 37-летняя Меган Маркл находится в декрете. Из-за этого молодая мама освобождена от обязательных посещений всех светских мероприятий.
За последние недели супруга принца Гарри уже несколько раз выходила в свет. И если на праздновании дня рождения Елизаветы II ее появление было ожидаемым, то выход Маркл на стадионное поле перед бейсбольной игрой в минувшую субботу всех удивил.
Еще несколько дней назад некоторые поклонники ожидали, что Меган появится на Уимблдоне, чтобы поддержать подругу Серену Уильямс — но никаких официальных заявлений на этот счет Кенсингтонский дворец не делал.
Герцогиня Сассекская внимательно следила за игрой и горячо болела за Серену Уильямс, не стесняясь громко аплодировать и даже выкрикивать имя своей фаворитки.
Рассмотрев снимки со спортивного события, мы заметили, что королевская особа обзавелась новым украшением — крошечной золотой подвеской в форме буквы «А». Вероятно, драгоценность имеет для Меган особый смысл и символизирует имя ее сына Арчи.