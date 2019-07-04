Меган Маркл посетила Уимблдонский турнир в компании лучших подруг

4 июля на Уиблдонском турнире выступала знаменитая американская теннисистка Серена Уильямс. Неожиданно для всех поддержать подругу на стадион пришла... Меган Маркл!

Меган Маркл

Вот уже пару месяцев 37-летняя Меган Маркл находится в декрете. Из-за этого молодая мама освобождена от обязательных посещений всех светских мероприятий.

Впрочем, герцогиня Сассекская не из тех, кому нравится сидеть дома.

За последние недели супруга принца Гарри уже несколько раз выходила в свет. И если на праздновании дня рождения Елизаветы II ее появление было ожидаемым, то выход Маркл на стадионное поле перед бейсбольной игрой в минувшую субботу всех удивил.

Принц Гарри и Меган Маркл

Еще несколько дней назад некоторые поклонники ожидали, что Меган появится на Уимблдоне, чтобы поддержать подругу Серену Уильямс — но никаких официальных заявлений на этот счет Кенсингтонский дворец не делал.



Впрочем, чутье не подвело британцев — 4 июля Маркл пришла на стадион в компании своих давних приятельниц Линдси Рот и Женевье Хиллис.

Герцогиня Сассекская внимательно следила за игрой и горячо болела за Серену Уильямс, не стесняясь громко аплодировать и даже выкрикивать имя своей фаворитки.

1 2 3 ... 10 Меган Маркл неожиданно появилась на Уимблдонском турнире

Рассмотрев снимки со спортивного события, мы заметили, что королевская особа обзавелась новым украшением — крошечной золотой подвеской в форме буквы «А». Вероятно, драгоценность имеет для Меган особый смысл и символизирует имя ее сына Арчи.