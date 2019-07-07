Роман с черным хлебом, близость к Путину, любимые «тревожные цветы»: Жанна Фриске, какой мы ее не знали

8 июля Жанне Фриске могло бы исполниться 45 лет. К сожалению, уже четыре года, как этой красивой женщины и талантливой артистки нет с нами. Звезда не любила печалиться и всегда говорила, что даже в самый сложный день нужно думать о лучшем. Вот и мы не будем грустить, а вспомним интересные, трогательные и даже забавные моменты из жизни знаменитости.



«Жанна, живи!» — так звучал призыв всенародной акции, прошедшей в поддержку Жанны Фриске в 2014 году. Увы, любовь миллионов не помогла певице — она умерла после продолжительной борьбы с глиобластомой головного мозга. И все же эта талантливая артистка, красивейшая женщина и просто хороший человек продолжает жить — в наших сердцах и в памяти. И ее день рождения мы, конечно же, не могли обойти стороной. Уверены, в этот день Инстаграм будет пестреть поздравлениями в адрес красавицы Жанны, а звездные друзья напишут теплые слова и, по традиции, будут делиться своим воспоминаниями о том, насколько сильно певица любила жизнь, верила в лучшее, дорожила близкими и старалась найти прекрасное во всем, что ее окружало. Будь то дизайнерские туфли, уютная кровать или же обычный черный хлеб... С него и начнем.



Да-да, певица просто обожала черный хлеб! Вот так просто и без изысков. В детстве и юности, как часто вспоминала сама Жанна, она «лопала его без перерыва, первым делом расправляясь с ароматной краюшкой». В звездные годы, когда Фриске начала выходить на сцену в эффектных мини-платьях, этим «отношениям» пришлось положить конец. Впрочем, воспоминания о теплой буханке еще долгое время преследовали звезду, особенно когда она с отвращением пережевывала хрустящих поджаренных червяков на проекте «Последний герой».

На втором месте в списке любимой еды значился Киевский торт. В угоду подтянутой фигуре Жанна могла отказываться от многих калорийных продуктов, но этот воздушный красавец неизменно присутствовал на ее столе по праздникам.

За лишние килограммы Фриске не переживала — она знала, как от них избавиться. Танцы, танцы и еще раз танцы. На репетициях, гастролях, в ночном клубе или же ранним воскресным утром, когда не нужно никуда спешить и пока варится кофе, можно покружиться на кухне под любимую песню Джорджа Майкла Star People — она всегда была в звездном плейлисте под номером один.



Редкие выходные Жанна старалась провести дома — она обожала свою квартиру в районе Красной Пресни. С любовью обустраивала ее, с радостью звала подруг или просто в одиночестве наслаждалась минутами тишины. Своеобразной медитацией для звезды был разбор гардеробной. В этот бездонный мир красивых вещей Жанна могла погружаться на долгие часы.

Декоратор Ирина Апенянская, которой Фриске доверила оформление своих 90 квадратных метров, вспоминала в интервью Elle Decor, что главными хозяевами в квартире певицы были ее туфли. Жанна и сама не скрывала, что является настоящим обувным фетишистом.



«К нижнему белью я отношусь спокойно. Потому что ношу только один предмет этой одежды, надевать верхнюю часть у меня как-то не получается. И я завидую девочкам, которые умеют носить чулки, пояс…А вот шпильки — это мое все. Обувь на каблуках может изменить походку, самоощущение, прибавить нужную женщине ''нотку дерзости''. Поэтому я всегда говорю, что каблуки — лучшие друзья девушек», — делилась артистка в интервью «Аргументам и фактам».

С обувью и едой разобрались, переходим к третьему пункту в списке маленьких слабостей Жанны Фриске, и это ароматы. Ими певица была увлечена не меньше, чем дизайнерскими туфлями.

Туалетный столик в ее спальне был уставлен огромным количеством самых разных флаконов. По скромным подсчетом самой артистки, там находилось порядка (!) 70 флаконов. В последние годы звезда пользовалась пряным Bois Marocain от Tom Ford, но даже он не смог затмить самый-самый любимых запах звезды — Narciso Rodriguez For Her, который она называла «колдовским».

Что же касается главного guilty pleasure (по-нашему запретного удовольствия) Жанны Фриске, то здесь первым и последним номером шло шампанское: «Я обожаю хорошее шампанское! Но помимо того, что это самый веселый напиток, он еще и самый коварный: никогда не знаешь, какой бокал будет лишним и после какого тебя можно будет найти танцующей не столе или еще хуже — висящей на люстре». Честно и очень точно! Такой и была Жанна.



Главным хобби звезды был сон. А собственно, что еще можно ожидать от артиста, который большую часть года проводит на гастролях и в постоянных переездах? Вот и Жанна выкраивала любой удобный момент, чтобы прикорнуть хотя бы на 15-20 минут. За это время она восстанавливала силы и вновь была готова блистать.

И если стоял выбор пойти на вечеринку/презентацию/модный показ или лечь спать, Жанна неизменно выбирала второе. Потому как нет ничего лучше, чем облачиться в любимую шелковую пижаму и упасть в объятия Морфея.

А если не спалось (обычное дело для жителя мегаполиса), рядом всегда были любимые книги — «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова («С тех пор, как я первый раз прочитала его, изменила отношение к теме покоя и тревожным желтым цветам. Они перестали быть для меня символом разлуки») и «Алхимик» Пауло Коэльо.



Рядом с Жанной в разные годы жизни любили похрапеть ее лучшие друзья — Улиус, Лукреций и Джозефина. Последняя храпела так громко, что не раз отправлялась спать в гостиную. Как вы уже догадались, речь идет о собаках. Фриске была их большой поклонницей.

Мопсиху Джозефину, или Зифу, как ее звали близкие, Жанна получила в подарок на день рождения от молодого красавца Михаила Вихляева. Это он сыграл роль главного героя в клипе группы «Блестящие» на песню «Ау-Ау», снятого в лучших традициях начала нулевых, где главной фишкой были танцы в ночном клубе в микроскопических топах из пайеток и платьях с убийственно глубокими декольте. Михаилу и Жанне тогда тут же приписали роман, но люди из близкого окружения уверяли, их отношения были исключительно приятельскими. Дружба дружбой, но Зифочку они называли своим «общим ребенком», который появился в жизни звезды 8 июля 2002 года.

«И вот захожу я в комнату, а на ковре сидит смешное существо нежного сливочного цвета. Задние лапы в разные стороны, над ними брюхо и морда такая наивная, детская», — так Жанна вспоминала момент встречи с «дочкой».

После в жизни Фриске появился лабрадор. По паспорту он был Улиусом, но дома его все называли Улей. Между прочим, он оказался весьма важной собачьей персоной, так как приходился троюродным братом Кони — четвероногой любимицы Владимира Путина.

В 2011-м к Уле присоединился Лукреций (Лукеша) — озорной джек-рассел-терьер, который изрядно потрепал нервы звездной хозяйки своим непростым характером, но, несмотря на это, был безумно любим. Он погиб через год после смерти Жанны, попав под колеса автомобиля. Уля тоже умер — в 2016-м пес скончался после продолжительной борьбы с раком лимфатической системы.

1 2 3 ... 12 Жанне Фриске в этом году могло бы исполниться 45 лет

Журналисты часто просили певицу назвать ее любимое произведение, время года и вид отдыха. И надо сказать, что из года в год ответы практически не менялись. Любимый фильм — «Москва слезам не верит» и «Знакомьтесь, Джо Блэк», любимая актриса — Мэрил Стрип, любимый цвет — пудровые оттенки, любимый предмет интерьера — подушка.



Вот такой она была — наша Жанна.