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Лера Кудрявцева больше не скрывает лицо 10-месячной дочери Маши

Долгое время Лера Кудрявцева не делилась с фолловерами снимками своей маленькой дочери. Впрочем, недавно телеведущая все же перестала так сильно оберегать наследницу от внимания общественности. 
Лера Кудрявцева
Лера Кудрявцева с дочерью

В середине августа дочери Леры Кудрявцевой исполнится один год. С момента рождения Маши знаменитость нередко делилась с фолловерами ее фото — вот только почти всегда скрывала на них ее лицо. 

Впервые Лера показала малышку лишь в начале лета, в День защиты детей. 

С тех пор молодая мама выставила в микроблог всего одно видео с дочерью, на котором она сделала первые шаги — правда, опять спиной к камере. 

А на днях Кудрявцева все же опубликовала на своей странице целую серию роликов, на которых можно рассмотреть лицо Маши. 

«Самый серьезный человек на этой планете — это Макарова Мария Игоревна на качелях», — подписала публикацию звезда. 

Судя по всему, ролики были сделаны в течение некоторого промежутка времени, ведь на них девочка одета в разную одежду. Кстати, пользователям Сети очень понравились необычные шапки малышки — они отметили, что Лера растит дочь настоящей модницей. 

  • Лера Кудрявцева
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    Спустя долгое время Лера Кудрявцева вновь показала фолловерам свою маленькую дочь
    Смотреть галерею

Вероятно, теперь звезда будет почаще выкладывать фото подросшей наследницы. Надеемся, что Кудрявцева поделится и снимками со скорого празднования первого дня рождения малышки. 

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08 июля 2019
Текст Александра Борисова
Фото Instagram
Теги

Лера Кудрявцева, Игорь Макаров

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • А мне нравится Лера ,ей 48 и это всего лишь цифра ,имеет право на молодого мужа ,дочка хорошенькая

  • На Макарова девочка похожа. На Леру нет.

  • Гость

    А мне нравится Лера ,ей 48 и это всего лишь цифра ,имеет право на молодого мужа ,дочка хорошенькая

    У нее кто-то пытался через суд отобрать этого молодого мужа? Вроде нет. Вон Алла Борисовна уже со вторым молодым мужем давно живет и детей с ним завела, да и сама Лера какое-то время жила с молодым Лазаревым, теперь вот с еще более молодым Макаровым. Конечно можно, нет вопросов .

  • Гость

    На Макарова девочка похожа. На Леру нет.

    А может похожа на Кудрявцеву до вмешательств пластических хирургов?Кто-то видел Кудрявцеву натуральной))

  • Такая лапотуська маленькая!

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