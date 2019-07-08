Лера Кудрявцева больше не скрывает лицо 10-месячной дочери Маши

Долгое время Лера Кудрявцева не делилась с фолловерами снимками своей маленькой дочери. Впрочем, недавно телеведущая все же перестала так сильно оберегать наследницу от внимания общественности.

Лера Кудрявцева с дочерью

В середине августа дочери Леры Кудрявцевой исполнится один год. С момента рождения Маши знаменитость нередко делилась с фолловерами ее фото — вот только почти всегда скрывала на них ее лицо.

Впервые Лера показала малышку лишь в начале лета, в День защиты детей.

С тех пор молодая мама выставила в микроблог всего одно видео с дочерью, на котором она сделала первые шаги — правда, опять спиной к камере.

А на днях Кудрявцева все же опубликовала на своей странице целую серию роликов, на которых можно рассмотреть лицо Маши.

«Самый серьезный человек на этой планете — это Макарова Мария Игоревна на качелях», — подписала публикацию звезда.

Судя по всему, ролики были сделаны в течение некоторого промежутка времени, ведь на них девочка одета в разную одежду. Кстати, пользователям Сети очень понравились необычные шапки малышки — они отметили, что Лера растит дочь настоящей модницей.

1 2 3 ... 10 Спустя долгое время Лера Кудрявцева вновь показала фолловерам свою маленькую дочь

Вероятно, теперь звезда будет почаще выкладывать фото подросшей наследницы. Надеемся, что Кудрявцева поделится и снимками со скорого празднования первого дня рождения малышки.

