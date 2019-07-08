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«Скучаю так, что не могу уснуть»: Ольга Орлова почтила память Жанны Фриске в ее день рождения

Жанны Фриске не стало четыре года назад. Многие до сих пор не смирились с ее утратой. Среди них и подруга певицы Ольга Орлова. 
Ольга Орлова
Ольга Орлова

8 июля Жанна Фриске могла бы отметить свой 45-й день рождения. К сожалению, четыре года назад певицы не стало. Многие ее близкие друзья и поклонники по-своему переживают утрату. Так, Ольга Орлова посвятила артистке четверостишие. 

Жанна Фриске, Ольга Орлова
Жанна Фриске и Ольга Орлова

В Инстаграме Ольга опубликовала архивное, совместное с Жанной фото и подписала его стихотворением собственного сочинения, строки которого передали горечь ее утраты. «Сказать: ''Скучаю так, что не могу уснуть''. Обнять, поцеловать и отпустить на небо...» — писала Орлова (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

  • Ольга Орлова, Жанна Фриске
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    Жанна Фриске и Ольга Орлова начали дружить еще со времен участия в группе «Блестящие»
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Фолловеры Ольги не только выразили соболезнования, но и восхитились дружбой артисток. «А еще говорят, женщины дружить не умеют. Ольга, вы пример для подражания», «Безумно жаль, что Жанны больше нет! Олечка, а вы настоящая, верная и честная», — поддерживали подписчики телеведущую.

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08 июля 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото @olgaorlova1311/Instagram, Persona Stars, PhotoXPress.ru
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Жанна Фриске, Ольга Орлова

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