«Скучаю так, что не могу уснуть»: Ольга Орлова почтила память Жанны Фриске в ее день рождения

Жанны Фриске не стало четыре года назад. Многие до сих пор не смирились с ее утратой. Среди них и подруга певицы Ольга Орлова.

Ольга Орлова

8 июля Жанна Фриске могла бы отметить свой 45-й день рождения. К сожалению, четыре года назад певицы не стало. Многие ее близкие друзья и поклонники по-своему переживают утрату. Так, Ольга Орлова посвятила артистке четверостишие.

Жанна Фриске и Ольга Орлова

В Инстаграме Ольга опубликовала архивное, совместное с Жанной фото и подписала его стихотворением собственного сочинения, строки которого передали горечь ее утраты. «Сказать: ''Скучаю так, что не могу уснуть''. Обнять, поцеловать и отпустить на небо...» — писала Орлова (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).



1 2 3 ... 10 Жанна Фриске и Ольга Орлова начали дружить еще со времен участия в группе «Блестящие»

Фолловеры Ольги не только выразили соболезнования, но и восхитились дружбой артисток. «А еще говорят, женщины дружить не умеют. Ольга, вы пример для подражания», «Безумно жаль, что Жанны больше нет! Олечка, а вы настоящая, верная и честная», — поддерживали подписчики телеведущую.