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Рита Дакота поздравила отца с полугодовой трезвостью

С недавних пор Рита Дакота все чаще рассказывает фолловерам о своем отце, который раньше страдал от алкогольной зависимости. На днях у певицы был новый повод для радости — Сергей успешно прошел курс реабилитации.
Рита Дакота, Сергей Приказчиков
Рита Дакота с отцом и группой поддержки 

До недавнего времени Рита Дакота редко говорила о своем отце. Однако месяц назад интернет-пользователи не только услышали его историю, но и увидели кадры знакомства Сергея с внучкой. Как призналась певица, Сергей страдал от алко- и наркозависимости, в связи с чем отношения Риты с папой были сложными. 

Встретившись впервые за 15 лет, Дакота предложила отцу пройти курс реабилитации, и с 5 января Сергей стал участником специальной программы. На днях артистка поделилась с фолловерами радостной новостью. «Сегодня у папы ''выпускной'': он пробыл в чистоте, трезвости и ежедневной сложнейшей работе над собой ровно полгода, и его реабилитация считается официально успешно завершенной», — написала в своем Инстаграме Рита.

Звездная дочь не только посвятила этому значимому событию пост, но и лично посетила Наро-Фоминск, где прошло торжество по окончании курса. В честь стихийного праздника Сергей даже сыграл на гитаре.

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08 июля 2019
Текст Авдеева Екатерина
Фото @ritadakota, @nikita_lushnikov/Instagram, Андрей Калмыков/ Woman.ru
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Рита Дакота

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