На новом фото младшая дочь Аллы Пугачевой Лиза выглядит копией Кристины Орбакайте

Алла Пугачева не так часто, как хотелось бы многим фолловерам, публикует семейные фотографии. Недавно Примадонна поделилась новым снимком 5-летней дочери Лизы, которую подписчики приняли за Кристину Орбакайте в детстве.

Алла Пугачева с младшей дочерью

Инстаграм Аллы Пугачевой — настоящий фотоальбом. Периодически певица делится с поклонниками семейными кадрами и снимками детей. Так, на днях Примадонна опубликовала фото 5-летней Лизы.

Лиза Галкина

Девочка была запечатлена вполоборота и мило улыбалась на камеру. Фолловеры Пугачевой оставили в комментариях массу комплиментов малышке, а самые внимательные увидели невероятное сходство Лизы со старшей дочерью Аллы Кристиной Орбакайте.

«Такое ощущение, будто это дочка Кристины», — написал один из интернет-пользователей. «Они родные сестры, конечно, похожи!» — отметил другой подписчик.

1 2 3 ... 11 Временами Алла Пугачева делится со своими поклонниками фото с детьми

Отрицать не будем, дочери Аллы Пугачевой очень похожи не только между собой, но и на свою звездную маму. Оцените сами!