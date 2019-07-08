На новом фото младшая дочь Аллы Пугачевой Лиза выглядит копией Кристины Орбакайте

Инстаграм Аллы Пугачевой — настоящий фотоальбом. Периодически певица делится с поклонниками семейными кадрами и снимками детей. Так, на днях Примадонна опубликовала фото 5-летней Лизы.
Девочка была запечатлена вполоборота и мило улыбалась на камеру. Фолловеры Пугачевой оставили в комментариях массу комплиментов малышке, а самые внимательные увидели невероятное сходство Лизы со старшей дочерью Аллы Кристиной Орбакайте.
Отрицать не будем, дочери Аллы Пугачевой очень похожи не только между собой, но и на свою звездную маму. Оцените сами!