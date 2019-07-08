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На новом фото младшая дочь Аллы Пугачевой Лиза выглядит копией Кристины Орбакайте

Алла Пугачева не так часто, как хотелось бы многим фолловерам, публикует семейные фотографии. Недавно Примадонна поделилась новым снимком 5-летней дочери Лизы, которую подписчики приняли за Кристину Орбакайте в детстве.
Алла Пугачева
Алла Пугачева с младшей дочерью

Инстаграм Аллы Пугачевой — настоящий фотоальбом. Периодически певица делится с поклонниками семейными кадрами и снимками детей. Так, на днях Примадонна опубликовала фото 5-летней Лизы.

Лиза Галкина
Лиза Галкина

Девочка была запечатлена вполоборота и мило улыбалась на камеру. Фолловеры Пугачевой оставили в комментариях массу комплиментов малышке, а самые внимательные увидели невероятное сходство Лизы со старшей дочерью Аллы Кристиной Орбакайте. 

«Такое ощущение, будто это дочка Кристины», — написал один из интернет-пользователей. «Они родные сестры, конечно, похожи!» — отметил другой подписчик. 

Отрицать не будем, дочери Аллы Пугачевой очень похожи не только между собой, но и на свою звездную маму. Оцените сами! 

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08 июля 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото @alla_orfey, @maxgalkinru/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru, Legion-Media.ru
Теги

Алла Пугачева, Кристина Орбакайте, Лиза Галкина

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