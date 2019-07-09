Братская война: что на самом деле происходит в отношениях между принцами Гарри и Уильямом, комментируют эксперты

Все смешалось в доме Виндзоров с появлением бывшей американской актрисы Меган Маркл. На хрупкие плечи герцогини Сассекской таблоиды возлагают ответственность за многое: за нарушение многовековых традиций, за увольнение годами работавших при дворе специалистов, за многочисленные уступки со стороны королевы и даже за напряжение в отношениях между принцами Гарри и Уильямом. Последнее стало наиболее обсуждаемой темой в последние месяцы. И мы намерены в этом вопросе разобраться.

Как бы вы ни относились к Меган Маркл, глупо отрицать, что с ее появлением начался новый этап в жизни британской королевской семьи. Она стала более современной и открытой обществу. Впрочем, есть и моменты, которые кажутся многим негативными. Например, очевидное отдаление друг от друга принцев Уильяма и Гарри.



Помимо инсайдерских откровений, которым то ли верить, то ли нет, есть и вполне наглядные подтверждения. Так, в этом году принц Гарри и его супруга Меган переехали из Кенсингтонского дворца во Фрогмор-хаус, тем самым «разойдясь» с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон. Следом Сассексы завели личный Инстаграм, чтобы делиться с миром новостями, касающимися только их семьи, перенесли рабочий офис в Букингемский дворец, а также покинули Royal Foundation — фонд, созданный в 2009-м «великолепной тройкой», Уильямом, Кэтрин и Гарри.



Конечно, поклонники герцога и герцогини Кембриджских склонны во всем винить Меган Маркл, ведь именно с ее появлением в отношениях представителей королевской семьи начались некие трения. Мы же, изучив вопрос глубже, увидели и другие предпосылки.



Одно горе на двоих

До недавнего времени принцы Гарри и Ульям действительно были не разлей вода. А как иначе, учитывая, через что они прошли вместе?



Уильям появился на свет 21 июня 1982-го, а спустя 2 года, 15 сентября 1984-го, родился принц Гарри. Поговаривают, что их отец Чарльз мечтал о девочке, поэтому был расстроен, когда узнал о рождении второго сына. Но потом полюбил. Много лет Гарри и Уильям оставались радостью и гордостью супругов Уэльских и причиной, по которой они не спешили разводиться.

Принцесса Диана окружала сыновей заботой и старалась уделять им максимум внимания. На всех семейных фото невооруженным глазом видно, как сильно она обожала своих мальчиков. Диана делала все, чтобы принцы росли, не ведая забот.



Даже развод родителей Гарри и Уильям пережили чуть проще благодаря родительской поддержке. Прежде чем новость стала достоянием общественности, Диана поговорила с сыновьями и объяснила происходящее словами, понятными в их возрасте. К сожалению, судьбой принцам были уготованы испытания, уберечь от которых мать была не в силах.

31 августа 1997-го принцесса Диана погибла в результате автомобильной аварии в Париже. Королевская семья приняла решение не сообщать Гарри и Уильяму о случившемся сразу (принц Чарльз запрещал им держать в комнатах радио). О смерти матери внуки Елизаветы II узнали только на следующий день, 1 сентября. А уже 6-го вместе следовали за ее гробом на похоронах.



Впоследствии принц Уильям признался в интервью, что общее горе сплотило их с братом. «Мы потеряли мать в раннем возрасте и прошли через это вместе. Трудности привязали нас друг к другу, сейчас у нас очень близкие отношения», — заявил Уильям.

Брат будущего короля

Несмотря на необычно крепкую связь, в какой-то момент пути принца Гарри и Уильяма начали расходиться.



Они вместе посещали школу в Беркшире, затем Гарри вслед за братом поступил в Итонский колледж. А дальше каждый пошел своей дорогой, ведь принц Уильям рос как будущий король, и требования к нему предъявлялись соответствующие.

После Итона старший сын принца Чарльза взял год на отдых и путешествия, а в 2001-м поступил в Сент-Эндрюсский университет в Шотландии, где познакомился со своей будущей супругой Кейт Миддлтон. Защита дипломной работы, благотворительная деятельность, служба, помолвка с девушкой, отвечавшей всем требованиям, образцовый брак, рождение детей — жизнь принца Уильяма складывалась так, как и подобает наследнику престола. Мир уже и не помнит (или не хочет вспоминать) о подружках Уильяма, с которыми у него не сложились отношения, или о бурных вечеринках, случающихся в жизни каждого юноши. Да и время от времени возникающие слухи о проблемах в браке герцогини и герцога Кембриджских, а также домыслы об изменах последнего обычно не задерживаются на страницах таблоидов. Кажется, безупречную репутацию Уильяма ничто не может испортить.

К сожалению, того же нельзя сказать о Гарри. Как и брат, он окончил Итонский колледж, занимался благотворительностью, получил военное образование и даже служил в Афганистане. Однако все это меркло на фоне его скандальных выходок вроде курения запрещенных веществ или надетой на вечеринку повязки со свастикой, а также завидной любвеобильности. Меняя одну подругу на другую, Гарри заработал репутацию легкомысленного ловеласа, от которой потом долго избавлялся.

Все это не самым лучшим образом сказывалось на отношениях младшего сына принцессы Дианы с остальными членами семьи. К тому же, согласно инсайдерской информации, в детстве Гарри завидовал старшему брату и не скрывал своего желания стать королем. Впрочем, с возрастом он изменил свое мнение или, по крайней мере, попытался убедить в этом остальных. «Мы работаем над тем, чтобы британская монархия становилась более современной. И делаем это не для себя, а для людей. Хочет ли кто-то из членов семьи становиться королем? Не думаю. Но мы в любом случае будем исправно выполнять свои обязанности», — заявил принц в интервью Newsweek Magazine в 2017-м.

Своим чередом

И все же, по мнению некоторых экспертов, не разные характеры братьев и не капризы Меган Маркл стали причиной их отдаления друг от друга. Просто это должно было случиться рано и поздно. Принц Уильям быстрее повзрослел, рано обзавелся семьей, а брат долго занимал позицию его «дополнения». Несколько лет в прессе обожали «великолепную тройку» — Гарри, Кейт и Уильяма, а герцог Кембриджский не без удовольствия шутил с журналистами о том, как устал о того, что младший брат ворует в его холодильнике еду. Конечно, это снисходительное отношение выглядело забавно со стороны, но долго так продолжаться не могло.



В конце 2017-го представители королевской семьи официально объявили о помолвке принца Гарри и Меган Маркл, а уже в мае 2018-го они поженились. Через несколько месяцев стало известно о том, что супруги ждут первенца. Отношения принца Гарри развивались стремительно, что, по слухам, не нравилось Уильяму — мол, он просил снизить обороты, чем глубоко обидел брата.

После свадьбы Гарри начал «бороться» за независимость. Теперь у него своя семья, что вполне объясняет желание иметь отдельное хозяйство и работу. Слишком долго принц не воспринимался всерьез, но теперь у него появился шанс заняться своим и общим делом с женщиной, которую он любит. Согласитесь, если взглянуть на явно существующую проблему с этой стороны, отношение к ней меняется.



Наш постоянный эксперт-физиогномист Зоя Никитенкова уверена, что на самом деле никакого явного конфликта между принцами нет: «Информационный повод тщательно продумывается и внедряется в общественное сознание с единственной целью — подогреть интерес к королевской семье». Впрочем, по ее мнению, нельзя отрицать, что в характерах братьев действительно существуют различия, которые отдаляют их друг от друга.

«Уильям очень энергичен, даже местами эксцентричен, но проявляет это только в кругу близких. Герцог Кембриджский амбициозен, из-за высокого интеллекта он редко снисходителен к слабостям окружающих. Из-за гордыни он нередко навязывает свою волю. Уильям воспринимает мир через призму устойчивых стереотипов, но и творческий подход к нестандартным ситуациям для него приемлем», — уверена физиогномист.



Эксперт просит обратить внимание на выступающие вперед крупные зубы и нижнюю губу Уильяма. Глядя на них, можно утверждать, что принц обычно добивается цели, которую ставит перед собой. Он может быть напористым, настойчивым, очень убедительным в своих словах и действиях. Точно знает, как максимально успешно реализовать задуманное.

«Тонкая переносица выдает ''тайну'' Уильяма. В глубине души он очень раним. Любые неприятности сильно дестабилизируют представителя королевской семьи. В сложных ситуациях выдержка и хладнокровие могут изменить Уильяму, тогда он превратится в импульсивного и даже агрессивного типа», — делает вывод Зоя Никитенкова.



Гарри, по мнению эксперта, точно так же не терпит, когда им управляют:

«Крайне независимая личность, о таких говорят ''себе на уме''. Он готов отстаивать свои взгляды на жизнь и право не действовать по указке».

Эксперт подчеркнула, что принц Гарри прагматичен и расчетлив, до последнего хранит в тайне свои намерения, что создает у Уильяма и других представителей королевской семьи ощущение ненадежности и непредсказуемости. Это раздражает старшего брата, потому что его жизненный комфорт зависит от порядка во всем.

«Гарри знает, что ему придется обходить многие запреты и препоны, поэтому действует так, чтобы никто из близких не мог его остановить. Он бывает очень импульсивен, меняет планы, тратит силы, время и энергию впустую. Страстная натура Гарри требует постоянной динамики, движения куда-то вперед, но одновременно повышенная возбудимость мешает ставить четкие цели. Маленькие глаза , прямая линия нижнего века, тонкие губы, ровные брови — все эти аспекты внешности младшего сына принцессы Дианы говорят о низкой эмоциональности. Тем не менее в периоды депрессий он склонен преувеличивать собственные проблемы. В такие моменты для Гарри очень важно участие близких, особенно Уильяма. Но уныние проходит, а с ней пропадает и необходимость в тесном контакте. Для Гарри это естественный ход событий. Для Уильяма — очередное разочарование из-за непредсказуемости младшего брата, который постоянно вырывается из-под опеки», — утверждает физиогномист.

Зоя Никитенкова считает, что, несмотря на эти спорные моменты, герцоги Кембриджский и Сассекский очень хорошо друг друга чувствуют и понимают, им комфортно вместе в сложных ситуациях, требующих совместного участия.

«Конечно, властный Уильям будет стремиться подчинить себе Гарри. А Гарри захочет ускользнуть от этого влияния. Однако я не думаю, что между ними могут быть серьезные конфликты. Предположения о разногласиях между братьями и их семьями — всего лишь информационный повод для привлечения внимания к королевской семье», — подытожила физиогномист.



Зоя также проанализировала несколько совместных снимков братьев Гарри и Уильяма, по которым можно судить об их характерах.

«На этом фото хорошо видны внешние признаки, которые объясняют разницу между принцами. Полные щеки Уильяма говорят о его стремлении властвовать и быть в центре внимания. Совершенно разные у них и губы. Это подчеркивает отличие темпераментов, которое иногда становится причиной недопонимания между эмоциональным Уильямом и прагматичным Гарри».

«На самом деле, довольно сложно определять сложившиеся отношения по постановочным фотографиям. Здесь братья выглядят собранными и сконцентрированными, Уильям немного напряжен, но конфликт между ними не считывается».

«Я не знакома с тонкостями протокола, но то, что Гарри, Уильям и Чарльз спрятали руки в карманы, заставляет предположить, что мероприятие не доставляет им удовольствия. Гарри немного скован, но конфликта я не вижу».



«Уверена, ни одна фотография королевской семьи не появляется незапланированно. Роли сыграны: властные мужчины, очаровательные женщины. По замыслу авторов, такая картинка должна вызвать любовь и повышенный интерес к королевской семье со стороны поклонников».

«Уверенные и самодостаточные личности. Синхронно и слаженно являют себя миру».

«Уильям всегда немного впереди Гарри. Бесспорное лидерство. Да, это фото создает впечатление, что братья отстранены друг от друга. Например, Гарри сконцентрирован, его нижняя губа поджата. Уильям не улыбается, кажется, что нахмурен (об этом говорят напряженные веки). Но даже по такому снимку нельзя судить о конфликте и глубоких разногласиях между братьями».



Чтобы дополнить картину, мы обратились к эзотерику-нумерологу Юлиане Миляевой , которая сделала выводы о характерах принца Гарри и Уильяма, а также об их отношениях по датам рождения:

«Принц Уильям появился на свет в 21:00 21 июня 1982 года. Солнце в тот момент находилось в созвездии Рака. Это значит, что герцог Кембриджский — человек, живущий эмоциями, чувственный и ранимый. Его мотивы нередко скрыты от глаз посторонних — даже самые близкие люди не сразу поймут, что у него на душе. Несмотря на высокий статус, принц многое пропускает через себя. Семья и традиции для него — святое, Уильям не понимает и не принимает любое ''покушение'' на устои.



Марс в Весах подарил принцу умение работать в команде и безболезненно делить ответственность и власть с равным себе по положению. Между общим благом и интересами отдельных людей Уильям выберет первое: возможно, из-за чувства ответственности перед страной, возможно, из-за врожденных качеств. Внук Елизаветы II поступит ''как должно'', а не ''по-человечески''. Все-таки он принц и наследник престола, прекрасно понимает все ограничения, налагаемые его положением.



IV дом в Тельце говорит о том, что принц очень привязан к членам своей семьи и крайне болезненно реагирует на любые внутренние конфликты. Он будет стараться довести все до мирного соглашения, а вот V дом в Тельце заставит его в итоге встать на сторону любимой женщины. Это, скорее всего, разобьет Уильяму сердце, но иначе поступить не сможет. Так что очень многое жизни наследника зависит от мудрости и благоразумия герцогини Кембриджской.

Что касается герцога Сассекского, на момент его рождения 15 сентября 1984 года Солнце находилось в знаке Девы. Хоть по поведению принца Гарри (особенно в юности) этого и не скажешь, но человек он практичный и упрямый. Он может быть гневным, дотошным в мелочах, что играет с ним злую шутку: нередко ''уцепившись'' за какую-нибудь мелочь, он фокусируется на обиде и долго ее не отпускает.



Герцог Сассекский был очень привязан к матери и потерял ее в нежном возрасте, что навсегда изменило его характер — у Гарри закрепилось устойчивое отвращение к давлению общественного мнения. Он готов пожертвовать очень многим, даже теплыми отношениями с ближайшими родственниками, если они обяжут его ''прогибаться'' под традиции и устои.

У Гарри Луна стоит в Тельце, что говорит о пылком темпераменте, упрямстве в достижении поставленных целей и безоговорочной преданности в любви.

Мимолетные романы и бурные любовные истории прошлых лет заканчивались, потому что принц увлекался девушками, но не любил их. Как только его сердце затронула та самая, особенная женщина, он моментально остепенился и весь мир отошел для него на второй план. Он стал серьезным, созрел для брака, создал с любимой семью. На этом моменте и пошла трещина в отношении братьев: принц Уильям, более рассудительный, предположил, что Гарри поторопился с выбором — взять в жены американку, ранее состоявшую в браке, смешанного происхождения… Даже родной брат усомнился в благоразумии принца Гарри! И это стало основой ссоры. Герцог Сассекский не ожидал подобного от старшего брата, его это сильно ранило. Хотя принц Уильям и не хотел никого обидеть.



Венера в Весах в натальной карте младшего из принцев говорит о том, что ему очень важно понимание. Если он его не находит, то сначала отстраняется, а потом совсем разрывает общение. Что мы сейчас и наблюдаем: принц Гарри с супругой явно дистанцируются.



IV дом в Тельце свидетельствует, что Гарри, как и его старший брат, очень привязан к семье, но сейчас для него на первом месте жена и сын. V дом в Близнецах и VII дом в Раке также дают интересный аспект: принц выбрал в спутницы именно эту женщину, так как у них совпадают взгляды на мироустройство, нормы социальной справедливости и общественную мораль.

1 2 3 ... 13 Таблоиды строят предположения о том, почему отдаляются друг от друга принц Гарри и принц Уильям

Братья могут примириться, если будут более лояльны друг к другу, а их супруги проявят миролюбие и деликатность. Герцогу и герцогине Кембриджским стоит поменять свое покровительственное отношение к Сассексам, а тем, в свою очередь, оказать большее уважение к культуре и традициям. Если принцы и их семьи объединятся и придут к гармонии в общении друг с другом, улучшится климат не только в отношениях между ними, но в королевской семье в целом».