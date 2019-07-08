Инсайдер: Меган Маркл уже решила взять щенка для Арчи

На днях сыну принца Гарри и Меган Маркл Арчи исполнилось два месяца. Если верить слухам, молодая мама уже присматривает своему крохотному сыну собственного питомца.

Меган Маркл и принц Гарри с сыном

Кажется, недавно ставшая мамой Меган Маркл с головой ушла в заботы о своем маленьком сыне Арчи. Поговаривают, что герцогиня Сассекская почти не отходит от малыша и даже отказалась от услуг нянь.

К тому же, Меган сама занимается с малышом йогой и постоянно покупает ему новые вещи , игрушки и прочие милые вещицы.

На днях инсайдер поведал западному изданию The Sun, что Маркл задумалась о более серьезном приобретении — герцогиня намерена купить Арчи щенка.

6 июля мальчику исполнилось всего два месяца, но его знаменитая мать считает, что ему уже пора познакомиться с миром животных — и уже живущие в их резиденции собаки для этой цели не совсем подходят.

«Меган хочет, чтобы у Арчи был пес, с которым в дальнейшем он сможет ассоциировать свое детство», — объяснил желание герцогини аноним.

По словам инсайдера, королевская особа задумалась о заведении нового питомца после субботних крестин сына.

1 2 3 ... 10 Меган Маркл задумалась о том, чтобы завести сыну щенка

Меган Маркл очень трепетно относится к животным. Она даже поддерживает ряд благотворительных организаций и приютов. Принц Гарри полностью разделяет желание супруги, ведь он тоже любит братьев наших меньших.