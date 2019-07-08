Инсайдер: Меган Маркл уже решила взять щенка для Арчи

Кажется, недавно ставшая мамой Меган Маркл с головой ушла в заботы о своем маленьком сыне Арчи. Поговаривают, что герцогиня Сассекская почти не отходит от малыша и даже отказалась от услуг нянь.
На днях инсайдер поведал западному изданию The Sun, что Маркл задумалась о более серьезном приобретении — герцогиня намерена купить Арчи щенка.
6 июля мальчику исполнилось всего два месяца, но его знаменитая мать считает, что ему уже пора познакомиться с миром животных — и уже живущие в их резиденции собаки для этой цели не совсем подходят.
По словам инсайдера, королевская особа задумалась о заведении нового питомца после субботних крестин сына.
Меган Маркл очень трепетно относится к животным. Она даже поддерживает ряд благотворительных организаций и приютов. Принц Гарри полностью разделяет желание супруги, ведь он тоже любит братьев наших меньших.