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Инсайдер: Меган Маркл уже решила взять щенка для Арчи

На днях сыну принца Гарри и Меган Маркл Арчи исполнилось два месяца. Если верить слухам, молодая мама уже присматривает своему крохотному сыну собственного питомца. 
Меган Маркл, Принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри с сыном

Кажется, недавно ставшая мамой Меган Маркл с головой ушла в заботы о своем маленьком сыне Арчи. Поговаривают, что герцогиня Сассекская почти не отходит от малыша и даже отказалась от услуг нянь. 

К тому же, Меган сама занимается с малышом йогой и постоянно покупает ему новые вещи, игрушки и прочие милые вещицы. 

На днях инсайдер поведал западному изданию The Sun, что Маркл задумалась о более серьезном приобретении — герцогиня намерена купить Арчи щенка. 

Меган Маркл
 

6 июля мальчику исполнилось всего два месяца, но его знаменитая мать считает, что ему уже пора познакомиться с миром животных — и уже живущие в их резиденции собаки для этой цели не совсем подходят. 

«Меган хочет, чтобы у Арчи был пес, с которым в дальнейшем он сможет ассоциировать свое детство», — объяснил желание герцогини аноним. 

По словам инсайдера, королевская особа задумалась о заведении нового питомца после субботних крестин сына

Меган Маркл очень трепетно относится к животным. Она даже поддерживает ряд благотворительных организаций и приютов. Принц Гарри полностью разделяет желание супруги, ведь он тоже любит братьев наших меньших. 

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08 июля 2019
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images
Теги

Меган Маркл, Принц Гарри

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  • бедный щенок!..

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