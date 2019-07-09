Виктория Лопырева поздравила подписчиц с Днем семьи, любви и верности, назвав возлюбленного мужем

8 июля вся страна отмечала День семьи, любви и верности. Виктория Лопырева не осталась в стороне от праздника, однако поклонники заострили внимание совсем на другом.

Виктория Лопырева и Игорь Булатов вместе не так давно

С тех пор, как Виктория Лопырева и Игорь Булатов перестали скрывать свои отношения, поклонники пристально следят за их жизнью. Так, например, многие надеялись, что влюбленные поженятся после рождения сына Марка-Лионеля, но этого не произошло.

Однако, судя по всему, ни Викторию, ни Игоря отсутствие штампа в паспорте не смущает. Особенно, если учесть, что модель все равно считает возлюбленного мужем.

Так, в День семьи, любви и верности Лопырева опубликовала скрин своей переписки с одним из фолловеров. «По мне, Вика, ты — главный трофей у твоего мужа», — высказался интернет-пользователь. «Согласна», — нескромно ответила Виктория.

1 2 3 ... 10 Игорь Булатов и Виктория Лопырева стали родителями пять месяцев назад

Некоторые фолловеры не преминули напомнить Лопыревой о том, что Булатов не является ее законным супругом. Однако большинство отметили, что главное в отношениях — это любовь, а не штамп в паспорте. Согласны?