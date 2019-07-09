Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Виктория Лопырева поздравила подписчиц с Днем семьи, любви и верности, назвав возлюбленного мужем

8 июля вся страна отмечала День семьи, любви и верности. Виктория Лопырева не осталась в стороне от праздника, однако поклонники заострили внимание совсем на другом. 
Виктория Лопырева и Игорь Булатов
Виктория Лопырева и Игорь Булатов вместе не так давно

С тех пор, как Виктория Лопырева и Игорь Булатов перестали скрывать свои отношения, поклонники пристально следят за их жизнью. Так, например, многие надеялись, что влюбленные поженятся после рождения сына Марка-Лионеля, но этого не произошло. 

Однако, судя по всему, ни Викторию, ни Игоря отсутствие штампа в паспорте не смущает. Особенно, если учесть, что модель все равно считает возлюбленного мужем.

Так, в День семьи, любви и верности Лопырева опубликовала скрин своей переписки с одним из фолловеров. «По мне, Вика, ты — главный трофей у твоего мужа», — высказался интернет-пользователь. «Согласна», — нескромно ответила Виктория. 

Некоторые фолловеры не преминули напомнить Лопыревой о том, что Булатов не является ее законным супругом. Однако большинство отметили, что главное в отношениях — это любовь, а не штамп в паспорте. Согласны? 

Перейти к обсуждению 4


09 июля 2019
Текст Саша Белая
Фото @lopyrevavika/ Instagram
Теги

Виктория Лопырева

Реклама

4 комментария Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Вчера случайно наткнулась на старый выпуск камеди, где среди гостей была Лопырева, ещё задолго до манипуляций с лицом, и толще раза в полтора...сейчас это абсолютно другой человек, вот это она себя конечно перекроила😯 ну и плюс фотошопа тонна на фотках

  • Гость

    Вчера случайно наткнулась на старый выпуск камеди, где среди гостей была Лопырева, ещё задолго до манипуляций с лицом, и толще раза в полтора...сейчас это абсолютно другой человек, вот это она себя конечно перекроила😯 ну и плюс фотошопа тонна на фотках

    Не видела это, но помню ее еще со времен клипа Маликова "С чистого листа". Она там и запомнилась- хорошенькая была и тогда. Сейчас конечно фотошопит безбожно, но мне кажется. она всегда была симпатичная. Глупая, но симпатичная хаха

  • Ливерпуль

    Не видела это, но помню ее еще со времен клипа Маликова "С чистого листа". Она там и запомнилась- хорошенькая была и тогда. Сейчас конечно фотошопит безбожно, но мне кажется. она всегда была симпатичная. Глупая, но симпатичная хаха

    Да чего там помнить - набираете "Лопырева до и после пластики" и еще раз внимательно смотрите на "симпатичную" Лопыреву.

  • Виктория и Смолова считала своим мужем. С учетом мультипликационного фотошопа это всё выглядит крайней степенью неприятия себя и правды как таковой. Важен - не важен штамп, это не твой муж, а ты ему не жена, и он не был верен ни своей жене, ни тебе.

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-07-05 18:31:00
224
Фото с пакетами - пример того, как не надо себя вести, когда появляются деньги. Сразу выдаете, что дорвались совсем недавно и не можете не кричать об этом.
Пенсионный шик: подписчики сетуют, что даже трендовые образы Татьяны Брухуновой смотрятся старомодно
66 Комментариев
Гость 2019-07-05 15:32:00
181
Ксю сама стала матёрой яжемамкой) Выкладывает на всеобщее обозрение голопопого сына, а когда не видит восторженных комментов гневно огрызается. Размягчение мозга наступило)
«Следите за своими детьми!»: Ксения Собчак гневно ответила подписчикам, раскритиковавшим ее за голое фото 2-летнего сына
68 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.