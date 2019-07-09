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Дважды мама Светлана Лобода примерила латексное мини-платье

Светлана Лобода часто удивляет поклонников своим внешним видом. На днях певица примерила новый наряд, который фолловеры звезды оценили по достоинству. 
Светлана Лобода
Светлана Лобода

Светлана Лобода — дважды мама. Однако, несмотря на свой статус, она нередко демонстрирует свою стройную фигуру, выходя в свет в откровенных нарядах и позируя в бикини. На днях артистка снова порадовала фанатов, опубликовав новый снимок.

Светлана Лобода
Новый снимок Лободы взбудоражил ее подписчиков 

В Инстаграме 36-летняя Светлана Лобода поделилась фото, сделанным в примерочной магазина. В кадре звезда позирует в латексном мини-платье, приподнявшись на носочки. «Встала в позу. Платье брать?» — попросила совета интернет-пользователей знаменитость. 

  • Светлана Лобода
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    Светлана Лобода известна не только своими вокальными данными, но стройной фигурой
    Смотреть галерею

Ответ подписчиков последовал сиюминутно. «Платье брать, а к нему сапожки», «Вам очень идет!», «На такой фигурке все классно», — единогласно решили фолловеры.

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09 июля 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото @lobodaofficial/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru, Persona Stars
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Светлана Лобода

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