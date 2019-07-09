Дважды мама Светлана Лобода примерила латексное мини-платье

Светлана Лобода — дважды мама. Однако, несмотря на свой статус, она нередко демонстрирует свою стройную фигуру, выходя в свет в откровенных нарядах и позируя в бикини. На днях артистка снова порадовала фанатов, опубликовав новый снимок.
В Инстаграме 36-летняя Светлана Лобода поделилась фото, сделанным в примерочной магазина. В кадре звезда позирует в латексном мини-платье, приподнявшись на носочки. «Встала в позу. Платье брать?» — попросила совета интернет-пользователей знаменитость.
Ответ подписчиков последовал сиюминутно. «Платье брать, а к нему сапожки», «Вам очень идет!», «На такой фигурке все классно», — единогласно решили фолловеры.