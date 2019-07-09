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СМИ: Кайли Дженнер планирует забеременеть к концу 2019 года

На данный момент семейство Кардашьян-Дженнер насчитывает 17 человек в возрасте от одного месяца до 84 лет.В скором времени их может стать уже восемнадцать!

Через месяц Кайли Дженнер исполнится 22 года. В этом возрасте у младшей представительницы телесемейства есть своя собственная бьюти-империя, звание самой молодой женщины-миллиардера и сумма с соответствующим количеством нулей на банковском счете, дружная семья, любимый человек и обожаемая дочка. О чем еще можно мечтать? Если только о сыночке. И Кайли над этим активно работает.

Как сообщают журналисты The Sun, к концу 2019-го Кайли Дженнер планирует забеременеть во второй раз. Об этом им любезно рассказал инсайдер, пожелавший остаться неизвестным. По словам анонима, молодая мать мечтает, чтобы у Сторми, которой следующей зимой исполнится два года, и ее братика (или сестрички) была небольшая разница в возрасте. 

У Кардашьянов это семейное! Кортни рожала детей с перерывом в три года, у детей Ким тоже примерно трехлетняя разница в возрасте. 

Прав ли инсайдер или нет, мы узнаем нескоро. Даже если Кайли и правда окажется в положении до конца года, вряд ли она тут же побежит сообщать об этом в Инстаграме. Напомним, о первой беременности Дженнер стало известно только в день рождения малышки Сторми. 

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09 июля 2019
Текст Алена Петровская
Фото @kyliejenner/Instagram, Getty Images, Legion-Media.ru
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Кайли Дженнер

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Правильно, в Ссср так и рожали..зато по репродуктологам не бегали, как щас...нужно рожать пока молода и полна сил и энергии..та же Ким поздно встретилахорошего мужа и время упустила

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